Интерпол составил список из 173 готовящих атаки смертников ИГ

Интерпол обнародовал список из 173 террористов-смертников «Исламского государства», которые могут проникнуть в Европу для совершения атак. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что информация, на основании которой был составлен список, была получена разведкой США в ходе операций в Сирии и Ираке.

В список вошли боевики, которых могли обучить создавать и размещать самодельные взрывные устройства с целью убийств и нанесения серьезных ранений.

Издание отмечает, что на данный момент неизвестно, успели ли указанные террористы прибыть в Европу.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади, предположительно, жив.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.