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22.07.2017 10:42
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За продажу белого порошка в Петербурге задержан промоутер Александра Емельяненко

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков полицейского Главка задержали в Приморском районе петербуржца Олега Раевского, который известен как промоутер спортсмена Александра Емельяненко. Исходя из информации, которой располагает «Фонтанка», уголовный розыск подготовился к встрече с ним.

По нашим данным, около часа дня 21 июля оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали на парковке гипермаркета «О'Кей» на Богатырском проспекте 40-летнего Олега Раевского.

По сведениям «Фонтанки», задержание велось в силовом стиле, сотрудники отряда специального назначения «ГРОМ» не дали Раевскому сесть за руль его Audi Q7 – так прошло мероприятие, называемое в полицейском рапорте «контрольной закупкой». После чего лицо, участвующее в оперативной комбинации, добровольно выдало порошкообразное вещество белого цвета, которое впоследствии в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД оценили в 5,16 грамма наркотика. У самого же Раевского изъяли 20 купюр достоинством 5 тысяч рублей каждая. Заметим, что, как правило, предварительно эти купюры метятся полицейскими.

В салоне иномарки при досмотре также были обнаружены улики. Оттуда достали чехол из кожи с ложечкой, зеркалом и куском пластика, весы и два пакетика с тем же белым веществом. Заодно нашли наручники и ружье с патронами.

Сам Олег Раевский, официально числящийся безработным, известен в публичном пространстве как промоутер бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, многократного чемпиона России, Европы и мира, брата знаменитого Федора Емельяненко. В частности, Раевский неоднократно давал интервью в различных СМИ именно в этом статусе.
 
При этом, как известно «Фонтанке», Раевского хорошо знают и в неформальном мире Петербурга. По слухам, он активно встречается с бизнесменами, которые грешат на ниве «обнала», а порой беседует и с теми, кто задолжал предпринимателям приличные деньги. Также вокруг Раевского скопилось приличное число мифов. Один из них уверяет, что он чуть ли не действующий сотрудник ФСБ. «Фонтанка» не исключает, что именно эта подпольная слава и подтолкнула оперативников к реализации.  

Как бы то ни было, а в ночь с 21 на 22 июля Следственное управление УМВД по Приморскому району возбудило уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).

Олег Раевский задержан на двое суток – до принятия решения следователем о том, выходить ли с ходатайством в суд о его аресте.


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