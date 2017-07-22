У пенсионерки в Озерках отняли полмиллиона: дверь была открыта

Пожилая женщина, живущая в частном доме на окраине Приморского района Петербурга, лишилась 550 тысяч рублей после визита налетчиков.

Как стало известно «Фонтанке», у 87-летней женщины отняли накопления днем 21 июля. Двое мужчин через незапертую дверь зашли к ней в дом в Захаровом переулке, неподалеку от Нижнего Суздальского озера. Они повалили старушку на пол, и пока один ее держал, другой обшаривал мебель. В итоге хозяйке пришлось распрощаться с двумя мобильными телефонами и крупной суммой денег, отложенной на похороны.

Супруга потерпевшей в этот момент дома не было: он вернулся из поликлиники примерно через полчаса после нападения и заметил только две удаляющиеся в лес фигуры.

Полиция разыскивает преступников.