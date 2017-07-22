МИД в связи с землетрясением выпустил предупреждение для туристов в Греции и Турции

В связи с землетрясением в Эгейском море МИД России рекомендует российским туристам, находящимся в Греции и Турции, поддерживать связь с туроператорами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном вечером 21 июля на сайте ведомства.

«Находящимся в зоне стихийного бедствия россиянам рекомендуется сохранять спокойствие, поддерживать связь с туроператорами и представителями отелей, а также следовать указаниям местных властей», – советует МИД.

Мощное землетрясение магнитудой 6,7 балла произошло в Эгейском море, у побережья Турции и Греции, ночью 21 июля. По данным Геологической службы США, основной удар стихии пришелся на курортный город Бодрум и греческий остров Кос. По данным МИДа, погибли два человека, пятеро были тяжело ранены, всего пострадавших более 150. Среди граждан России пострадавших нет. После землетрясения российские туристы начали массово отказываться от путевок.