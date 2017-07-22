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22.07.2017 10:15

МИД в связи с землетрясением выпустил предупреждение для туристов в Греции и Турции

В связи с землетрясением в Эгейском море МИД России рекомендует российским туристам, находящимся в Греции и Турции, поддерживать связь с туроператорами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном вечером 21 июля на сайте ведомства.

«Находящимся в зоне стихийного бедствия россиянам рекомендуется сохранять спокойствие, поддерживать связь с туроператорами и представителями отелей, а также следовать указаниям местных властей», – советует МИД.

Мощное землетрясение магнитудой 6,7 балла произошло в Эгейском море, у побережья Турции и Греции, ночью 21 июля. По данным Геологической службы США, основной удар стихии пришелся на курортный город Бодрум и греческий остров Кос. По данным МИДа, погибли два человека, пятеро были тяжело ранены, всего пострадавших более 150. Среди граждан России пострадавших нет. После землетрясения российские туристы начали массово отказываться от путевок.

«На о. Кос в штатном режиме действует международный аэропорт, осуществляется бесперебойное движение скоростных и малотоннажных судов (в связи с повреждением причала обслуживание крупных паромов временно приостановлено). В пострадавших районах Турции работают спасатели», – отмечается в сообщении.


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www.aeroflot.ru
21.07.2017 12:00
Аэрофлот расширяет систему поощрения командиров воздушных судов
С 1 октября 2017 года Аэрофлот вводит дополнительную систему поощрения пилотов. Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке ст. 191 Трудового кодекса РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу будет выплачиваться...
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00
«Победа» зовет влюбленных в небо
Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
18.07.2017 17:23
Компания Л1 подвела итоги первого полугодия
Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
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