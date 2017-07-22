Рогозин готов отправиться в Молдавию на мотоцикле

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в своем Facebook заявил, что готов приехать в Молдавию на альтернативных транспортных средствах.

«Премьер Молдавии считает, что «Рогозин не должен прилетать на военном самолете». Хорошо. Тогда на выбор молдавских властей: вертолет или мотоцикл?» – написал он поздно вечером 21 июля.

Ранее СМИ сообщили, что руководство Молдавии запретило вице-премьеру России Дмитрию Рогозину прилетать в Кишинев и Тирасполь на борту самолета ВВС России. Позже премьер Молдавии Павел Филип разъяснил, что у Рогозина нет никаких ограничений на въезд в Молдавию, но важно, чтобы он прилетел не на военном самолете, а «в нормальном режиме на рейсовом самолете».