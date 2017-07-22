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22.07.2017 10:01

Рогозин готов отправиться в Молдавию на мотоцикле

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в своем Facebook заявил, что готов приехать в Молдавию на альтернативных транспортных средствах.

«Премьер Молдавии считает, что «Рогозин не должен прилетать на военном самолете». Хорошо. Тогда на выбор молдавских властей: вертолет или мотоцикл?» – написал он поздно вечером 21 июля.

Ранее СМИ сообщили, что руководство Молдавии запретило вице-премьеру России Дмитрию Рогозину прилетать в Кишинев и Тирасполь на борту самолета ВВС России. Позже премьер Молдавии Павел Филип разъяснил, что у Рогозина нет никаких ограничений на въезд в Молдавию, но важно, чтобы он прилетел не на военном самолете, а «в нормальном режиме на рейсовом самолете».

Справка:

Дмитрий Рогозин – спецпредставитель президента РФ по Приднестровью, сопредседатель российско-молдавской межправительственной комиссии, курирует военно-промышленный комплекс.


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