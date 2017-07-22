Reuters рассказала о связях Весельницкой и ФСБ

Адвокат Наталья Весельницкая, предположительно встречавшаяся с Дональдом Трампом-младшим после номинации его отца в кандидаты от республиканской партии, долгое время представляла интересы ФСБ в российских судах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на изученные документы.

Исследованные судебные документы показывают, что Весельницкая представляла интересы ФСБ в период как минимум с 2005 по 2013 гг. Агентство отмечает, что сам факт работы на ФСБ в качестве адвоката не означает связи Весельницкой год назад и в настоящее время. Сама Весельницкая отрицает какие-либо связи с правительством.

Сама Весельницкая и ФСБ не предоставили агентству комментариев о своем сотрудничестве.