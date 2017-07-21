Палестина заморозила все контакты с Израилем

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Палестина временно прекращает все контакты с Израилем до тех пор, пока не будут убраны металлоискатели с территории Храмовой горы — святыни как иудеев, так и мусульман, сообщает Haaretz.

Он также призвал ХАМАС воспользоваться этой возможностью для национального примирения палестинцев.

Такое заявление лидер Палестины сделал после того, как в результате насилия в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан трое палестинцев были убиты.

Тогда трое палестинцев открыли огонь по группе полицейских. Нападавшие были нейтрализованы, после чего Израиль и установил металлоискатели, чтобы избежать повторения инцидента.

Аббас добавил, что переговорил с главами Иордании, Египта, Саудовской Аравии и Марокко, призвав их потребовать от Израиля прекратить текущие действия на Храмовой горе.

Глава Палестины также призвал Израиль освободить всех палестинских заключенных и отметил, что они создадут законопроект о лечении всех пострадавших в результате последней вспышки насилия.