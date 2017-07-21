Суд ЕС отклонил иск Польши об отмене расширения доступа «Газпрома» к OPAL

Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск Польши об отмене расширения доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL, следует из материалов суда.

«Председатель Главного суда отклоняет заявления о приостановлении исполнения решения комиссии о том, что 50% транспортных мощностей газопровода OPAL подлежат процедуре проведения торгов. Заявители не показали, что причиненный в результате оспариваемого решения вред является серьезным и непоправимым, поэтому решение остается применимым до вынесения решения о его законности», — говорится в решении суда.

27 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на гендиректора польской компании PGNiG Петра Возняка сообщало, что суд ЕС приостановил доступ «Газпрома» к газопроводу Opal.

Ранее RNS сообщало, что правительство Польши направило в суд ЕС жалобу на решение Еврокомиссии о расширении доступа «Газпрома» к газопроводу.

28 октября Еврокомиссия заявила, что доступ «Газпрома» к газопроводу Opal расширен. Reuters со ссылкой на официального представителя ЕК сообщало, что российская компания получит доступ к 50% газопровода и сможет участвовать в торгах на 30–40%. При этом всего 10–20% трубопровода должно быть предоставлено другим поставщикам.