Ту-22 и Ил-76 прилетели в Китай на "Авиадартс"

Экипажи дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили перебазирование с территории Российской Федерации на аэродромы Сыпин и Шуанляо Китайской Народной Республики для участия в международном этапе конкурса «Авиадартс-2017», сообщает 21 июля Минобороны России.

Летный состав ВКС на самолетах Ту-22М3 и Ил-76 выполнил беспосадочный перелет с аэродрома дальней авиации в Амурской области в пункты временного базирования на территории Китая.

В рамках конкурса экипажам дальней авиации предстоит выполнить практическое бомбометание авиационных бомб ОФАБ-250 по наземным целям, а экипажам военно-транспортной авиации — десантирование грузов массой около 5 тонн на точность приземления.

Накануне на авиабазы Китая были доставлены авиационные средства поражения и платформы с грузом, предназначенные для применения российскими экипажами, задействованными в конкурсе.

В международном этапе «Авиадартс-2017» примут участие около 40 экипажей ВКС. Российские летчики представлены во всех восьми номинациях по родам авиации и будут выступать на своей технике, включая самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, Су-24МР, Су-25 различной модификации, Ту-22М3, Ил-76, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, Ми-8АМТШ.