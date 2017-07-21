Российская рапиристка выиграла чемпионат мира

Российская рапиристка Инна Дериглазова выиграла золотую медаль чемпионата мира по фехтованию, проходящего в немецком Лейпциге. Об этом сообщает «Советский спорт».

В финальном поединке россиянка оказалась сильнее итальянки Аличе Вольпи — 14:13. Бронзовые медали завоевали другая итальянка Арианне Эрриго и француженка Изаоре Тибю.

27-летняя Дериглазова стала двукратной чемпионкой мира в индивидуальной рапире. Ранее она одержала победу на мировом первенстве 2015 года в Москве. Кроме того, россиянка дважды выигрывала золотые медали чемпионата мира в командных соревнованиях рапиристов.