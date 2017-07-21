ФАС проверит цены на кисти для рисования после поручения Путина
ФАС проведет проверку цен на художественные кисти в случае, если президент России Владимир Путин даст ведомству такое поручение, заявили в пресс-службе ФАС.
«Если президент поручит, будем разбираться», — сказали RNS в пресс-службе ФАС.
Вопрос о высоких ценах на художественные кисти был поднят одной из учащихся школы «Сириус» в ходе «Недетского разговора» с президентом России Владимиром Путиным. Президент сказал, что вопросами подобного рода должна заниматься ФАС и что он обратит на этот вопрос внимание главы ведомства Игоря Артемьева.
Источник: RNS