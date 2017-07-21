Глава Пентагона заявил, что лидер террористов аль-Багдади жив

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади предположительно жив, передает Reuters.

«Я думаю, что он жив и буду думать иначе, когда буду знать, что мы убили его. Но пока мы разыскиваем его... я предполагаю, что он жив», — сказал он.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о смерти лидера ИГ аль-Багдади.

16 июня Минобороны России заявило, что, вероятно, ликвидировало аль-Багдади. Однако в ведомстве подчеркнули, что эта информация еще проверяется по различным каналам.

«Исламское государство» – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России