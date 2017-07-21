Прокуратура выявила нарушения при декларировании доходов в 34 муниципалитетах Петербурга

Прокуроры из нескольких районов Петербурга подтвердили нарушения при декларировании доходов депутатов в 34 муниципалитетах города. Проверки проводились по обращениям организации «Трансперенси Интернешнл-Р».

Как стало известно «Фонтанке» 21 июля, в отношении муниципальных округов в Красносельском и Московском районах прокуратурой сразу были вынесены постановления о возбуждении дел по статье «Нарушение требований к организации доступа к информации».

В петербургском антикоррупционном центре «Трансперенси Интернешнл-Р» отмечают, в начале июня организация обнаружила, что 55 петербургских муниципалитетов в установленной срок не опубликовали депутатские декларации.

«На обращения центра ответили 15 из 17 районных прокуратур. С момента подачи заявлений в прокуратуру 36 муниципалитетов разместили на своих сайтах необходимые сведения. На сайтах 19 муниципалитетов до сих пор не размещены сведения о доходах местных депутатов», – подчеркивают в организации.

В отношении других МО из Центрального, Адмиралтейского районов вынесены постановления об устранении нарушений.

Как писала «Фонтанка», в начале текущего месяца выяснилось, что в Центральном районе с нарушениями были заполнены документы в 70% муниципальных округов. Нарушения в ходе проверки сведений о доходах нашли в МО №78, МО «Смольнинское», МО «Дворцовый округ», МО «Владимирский округ». В прокуратуре отмечали, что служащие этих муниципалитетов предоставили недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих, а также супругов и несовершеннолетних детей.

С оценкой надзорного органа согласны не все округа. Решения могут быть обжалованы.