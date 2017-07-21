Группа «Ярд» начала строительство апарт-отеля у «Юбилейного»

Группа «Ярд», которая принадлежит бывшему партнеру холдинга О2 Development Андрею Кошкину, приступила к строительству апарт-отеля по адресу проспект Добролюбова, 18А. Закончить предполагается в III квартале 2019 года.

Разрешение на строительство выписано в январе 2017 года на ООО «Ялта», входящее в группу «Ярд». Как 21 июля рассказали «Фонтанке» в компании, работы по демонтажу находящегося на участке здания автостоянки начаты в июле. Площадь участка составляет 2 579 кв.метров, площадь к реализации — 11 тысяч квадратов. Предполагается строительство подземного паркинга, вопрос высотности застройщик не комментирует.

Андрей Кошкин до 2014-го года являлся финансовым партнером холдинга О2 Development. После внутрикорпоративного конфликта О2 пытался взыскать с ООО «Ялта» 123 млн рублей. Однако год назад было подписано мировое соглашение , которым стороны урегулировали взаимные претензии.