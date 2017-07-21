«Фонтанка» за 60 секунд – главное за неделю

Кратко напоминаем, что нас удивляло с понедельника по пятницу.

Продолжение истории с Исаакием. Конституционный суд отклонил жалобу на передачу собора церкви. Ранее на обращение депутатов таким же образом отреагировали два петербургских суда. Бог любит троицу.

Если уж говорить о религии, статья УК «Оскорбление чувств верующих» становится все популярнее. В Петербурге ей начали пользоваться язычники.

Скандал пятницы – глава одного из подразделений Кронштадтского Морского завода сначала попал под сокращение, а потом решил резать правду-матку. И пошел в УФАС. По его словам, на подлодки и корабли там ставят устаревшие запчасти и пользуются услугами подозрительных фирм. «Аврору», кстати, ремонтировали там же.

Ленобласть чуть не стала шире – жители четырех деревень Псковской области захотели уйти в соседний регион с землей и домами. Мы проверяли, в чем дело, и нашли на псковщине кое-что нелегальное.

Вице-губернатор Албин готовится жить под землей. Из-за срыва сроков возведения метро ему, похоже, придется прописываться на стройке, как до этого было с «Зенит-ареной». Очень проблемно оказалось на «Беговой».

В начале недели проезжую часть на Ключевской перегородила внезапная парковка. Мы написали об этом, и она так же внезапно исчезла.

Быстрее, проще, дешевле. На этой неделе у «Санкт-Петербург арены» появился аналог. Он находится в Ставрополе и сделан из соломы за 41 тысячу рублей. «Зенит» уже пригласил создателя к нам, для обмена опытом.

Журналисты «Фонтанки» – тоже люди. И знают, как дешево поесть и одеться в эти непростые времена. Мы не только находчивые, но и добрые – показываем, какие места надо знать.

На закуску – разбирались, стоит ли бояться страшного астероида, который завтра должен пролететь близко от Земли. Близко – по космическим меркам.