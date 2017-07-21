В Государственной думе собирают подписи против фильма “Матильда”
Депутаты Государственной думы собирают подписи против фильма Алексея Учителя «Матильда». Обращение с автографами парламентариев имеется в распоряжении «Фонтанки».
По данных собеседников нашего издания, сбор был организован депутатом Николаем Земцовым. Единоросс – с 2012 года координатор московского «Бессмертного полка», организованного для получения грантов. До этого Земцов занимался киноиндустрией. Прокомментировать «Фонтанке» депутат обращение не смог. Также отказалась говорить о сборе подписей депутат Наталья Поклонская.
В обращении к патриарху Кириллу, министру культуры Владимиру Мединскому и спикеру госдумы Вячеславу Володину парламентарии требуют запретить массовый прокат «Матильды».