Замглаве приставов Ленобласти предъявили парковку и обыскивают кабинет

Замруководителю Управления ФССП по Ленобласти Станиславу Румянцеву предъявили взятку в размере 250 тысяч рублей, а оперативники отдела «М» регионального УФСБ проводят в его кабинете обыск. «Фонтанка» выяснила, что в вину крупному чиновнику ставится давление на представителей бизнес-центра «Сенатор» на Большом проспекте Васильевского острова, 80, площади которого как раз и арендуют приставы Ленобласти. В самом же сопротивлении при задержании, как говорят у приставов, виноват день рождения подозреваемого.

По информации «Фонтанки», задержание заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов Ленобласти Станислава Румянцева, которое не без проблем провели в 15:30 21 июля оперативники отдела «М» Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, связано с уголовным делом по части пятой статьи 290 УК РФ «Взятка в крупном размере».

По данным нашего издания, уголовное дело было возбуждено в третьем отделе (преступления госвласти) второго управления ГСУ СК по Петербургу также сегодня, 21 июля.

Как стало известно «Фонтанке», уголовное дело возбуждено непосредственно в отношении Станислава Румянцева, а он подозревается в том, что оказывал давление на управляющих бизнез-центра «Сенатор», понимая, что владельцы здания крайне заинтересованы в таком крупном арендаторе, как Управление ФССП по Ленобласти.

Как следует из версии Следственного комитета, Станиславу Румянцеву были выделены бесплатно два парковочных места под автомашины на парковке БЦ «Сенатор», которые он использовал по своему усмотрению с 2016 по 2017 год.

Именно этот нюанс и стал известен оперативникам отдела «М» УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Далее, судя по всему, нетрудно было просчитать выгоду. Так, если за одно парковочное место аренда в БЦ «Сенатор» составляет 8,5 тысячи рублей в месяц, а сегодня Румянцеву вменяется 250 тысяч рублей, значит, два места он бесплатно использовал в течение примерно 15 месяцев.

По данным «Фонтанки», после обыска Румянцев будет доставлен в Следственный комитет Петербурга на Мойку, где, по нашим данным, следователь настроен задержать его на двое суток.

По мнению наших собеседников в Управлении Федеральной службы судебных приставов Ленобласти, поведение Румянцева при задержании, когда он не захотел отдавать контрразведчикам свой мобильный телефон и служебное удостоверение, вызвано тем, что вчера, 20 июля ,подозреваемый отпраздновал свой день 51-й день рождения.

Здесь уместно вспомнить, что Станислав Румянцев занимает должность заместителя УФССП с 2015 года, а до этого был три года прокурором Фрунзенского района, а до этого десять лет прокурором Соснового Бора.

Что касается интриги, отчего ФСБ так тщательно посмотрела на парковки в БЦ «Сенатор», то об этом знают наши коллеги на 47news.