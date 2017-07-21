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22.07.2017 00:30
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Когда был Путин маленький…

Президент пообщался с одаренными детьми центра «Сириус»: подарил им «Волгу», рассказал, что больше не подтягивается по 15 раз, и намекнул на нечистоплотность борцов с коррупцией.
Когда был Путин маленький…
Пресс-служба президента РФ

В Сочи прошла встреча Владимира Путина с одаренными детьми центра «Сириус». Несколько лет назад образовательный лагерь открыли по инициативе президента и при поддержке музыканта Сергея Ролдугина, чтобы растить будущую элиту.  На встрече были совсем не те дети, что на недавних митингах – эти, от мала до велика, звали президента делать с ним селфи, просили поддержать науку, спрашивали балуется он, ест ли фастфуд и лишь единожды косвенно упомянули о Навальном.

Владимир Путин приехал на встречу с 800 детьми с небольшим по его меркам опозданием — всего 20 минут. Еще до входа первого лица в зал камера показала, как ведущая Ирада Зейналова предупреждает: ребятам разрешили взять с собой мобильники, нынешнее поколение не представляет себя без соцсетей. Первый же вопрос лишь подтвердил этот тезис. Президента спросили, есть ли у него аккаунты в Интернете.

«У меня тяжелый рабочий день заканчивается так поздно, что мне уже не до Instagram. Я думаю, как бы мне быстрее добраться до постели. Я знаю, что полно всяких аккаунтов, их около 5 тысяч, по-моему. Я не имею ни к одному из них никакого отношения», – ответил президент, добавив, что соцсети мониторит его аппарат. Не одобрил глава государства и анонимность в Интернете: «Зачем прятаться за псевдонимами, мне не очень понятно. Что касается ников — это же псевдоним. Я, как вы знаете, начинал свою работу в органах внешней разведки, я пользовался тогда иногда в силу необходимости технологическими псевдонимами. Я в разведшколе учился когда, у меня был псевдоним Платов», – поделился он с подростками.

То, что глава государства уже не тот молодой и спортивный лидер, образ которого поддерживался все его годы во власти, становилось ясно из каждого следующего ответа. «А сколько раз вы подтягиваетесь», – спросил его любитель «Зарницы» Иван. «Раньше -раз 15-17. Несколько лет назад как-то начал подтягиваться, но, видимо, плохо размялся, да не видимо, а точно, и чувствую, больно …  плечо…  но помните, как у Высоцкого, «если я чего решил, то выпью обязательно». В итоге доподтягивался так, что полгода потом не мог, и с тех пор я перестал вообще этим заниматься».

Желая показать свое уважение к подрастающему поколению, президент поинтересовался у Ивана, а сколько раз подтягивается он, и выяснил, что 25. "Молодец! Ваня подтягивается больше, чем президент! – подытожил глава государства. – В этом смысле у меня есть хорошее правило, я стараюсь ему следовать: если вы действительно с уважением к человеку относитесь, значит, вы должны признать, что в чем-то он лучше, чем вы. Ваня лучше в этом".

В этот момент детям из «Сириуса» наверняка позавидовали губернаторы, депутаты, министры и политики из других государств: вряд ли найдется еще кто-то, кого Путин согласился пропустить вперед себя. Подобный ответ получили и девочки-фигуристки, попросившие президента сфотографироваться с ними на льду. «Как я там буду смотреться? Как утка на льду», – отшутился президент, добавив, что его умение стоять на коньках явно хуже, ведь он всего 5 лет этому учится.

Образ умудренного опытом наставника Путин завершил, отвечая на вопрос о родителях – слушался ли он их в детстве. «Всегда нужно помнить, что родители нас любят. Все, что родители пытаются нам предложить, это от всего сердца, потому что они желают нам добра. Но это не значит, что у человека не может быть собственного выбора», – поучающе отметил российский лидер.

Спрашивали президента и о науке — в основном детей интересовали премии за олимпиады, поощрение учителей, возможность получать патенты с 14 лет и заниматься предпринимательством. Показывали собственные научные открытия и даже попросили Путина подарить его старую «Волгу», чтобы сделать ее беспилотной. Один из школьников поинтересовался, какие тайны мира президенту было бы интересно разгадать. Глава государства рассказал, что всегда задумывался над теорией Большого взрыва и даже обсуждал этот вопрос с учеными из Академии наук, но и те не смогли удовлетворить его любопытство. «Я его спрашиваю: "А откуда взялась первоначально эта масса, которая потом взорвалась?". Он на меня внимательно посмотрел и говорит: "А это не к нам вопрос, пока мы ответа не знаем, это к батюшке, пожалуйста".

Детей, как это не удивительно, интересовали и мельчайшие детали жизни главы государства: настоящий ли он, живой, ест ли фастфуд, общается ли с людьми, гуляет, мечтает. В доказательство того, что он и его подчиненные совершенно обычные и простые люди российский лидер даже рассказал историю о начале своего президентства, когда он только пришел в Кремль и познакомился с местными поварами.

«Меня спросили: Владимир Владимирович, а что вы любите? Чтобы вы хотели, чтобы мы приготовили? – Да мне все равно. – Может быть, у вас какие-нибудь предпочтения есть? – Да я не знаю. А я перед этим куда-то ездил и сказал, что может быть гребешки. Они говорят: хорошо. На следующий день приносят гребешки. Спрашивают: вам нравится? Я говорю да, нравится, а сам про себя думаю, какой-то необычный вкус. Ну слава богу, что понравилось, а то мы столько кур зарезали. Они решили, что это куриные гребешки. У нас же народ простой, чтобы вы понимали, что там нет никаких особенностей. Простой народ – незамысловатый. Правда, теперь и они знают, что гребешки – это морепродукты на самом деле».

До определенного момента казалось, что остроты и интриги на встрече с детьми не будет никакой и уж о том, что буквально несколько месяцев назад на площади выходили тысячи подростков, недовольных коррупцией в стране, никто и не вспомнит. Однако 16-летняя москвичка осторожно напомнила о наболевшем, спросив президента, как он оценивает конкуренцию во власти и отдельных оппозиционных политиков.

«У нас много тех, кто критикует власть. Решить все вопросы не представится никому, но это не значит, что не нужно предлагать пути решения. Однако нельзя спекулировать на проблемах. Например, на теме коррупции», - ответил ей президент, не называя фамилии Навальный. А потом заметил, что в других странах тоже есть коррупция, например у украинцев. «Вот смотрите на наших соседей: они на волне коррупции шли к власти. Теперь что произошло: Украина захлебывается в коррупции. Мало кричать держи вора, надо еще и самому не воровать».

Самая главная тема, интересовавшая уже не только (и в основном не) детей, на встрече раскрыта так и не оказалась. Пойдет ли он на выборы в 2018 году или это будет преемник, Путин не сказал, сославшись, что еще не решил это для себя. Хотя, ответь он на этот вопрос положительно, вышло бы, что с детьми он бы общался уже в качестве будущего кандидата.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


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