Президент России: В феминизме нет ничего плохого

Во время встречи с одаренными детьми в Сочи 21 июля президента России спросили о том, как он относится к феминизму. Защиту прав женщин он назвал хорошим, правильным направлением, в котором «нет ничего плохого».

Отвечая на вопрос о феминизме, Владимир Путин вспомнил о том, что во многих странах девочкам не дают возможности получить образование. «Но в России такой проблемы нет», – поспешил добавить президент.

«То, что касается нашей страны в этой области — это разница заработной платы между мужчинами и женщинами, у женщин она ниже. Но здесь, конечно, надо смотреть на сферу деятельности, чтобы она не извращала сама себя», – сказал Путин.

Встреча президента с одаренными детьми центра «Сириус» длилась больше трех часов.