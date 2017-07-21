Путин: Я не планировал стать президентом

Во время встречи с одаренными детьми центра «Сириус» в Сочи 21 июля Владимира Путина спросили о том, что его подвигло баллотироваться в президенты России.

Путин ответил, что занимать эту должность он не планировал.

«Президент Борис Ельцин пригласил меня к себе и сказал, что хочет предложить мою кандидатуру на должность председателя правительства. Я тогда сразу сказал, что я к этому не готов, ведь надо полностью изменить свою судьбу. Он подумал и сказал, что мы вернемся к этому вопросу, и в итоге все равно выдвинул мою кандидатуру. Уже после этого как-то естественным образом я пришел к президентству», – сказал Путин.

Ранее президент рассказал, что еще не принял решение об участии в выборах главы государства 2018 года.