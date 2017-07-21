Путину предложили сделать из его «Волги» беспилотное такси

На встрече воспитанников центра одаренных детей «Сириус» с Владимиром Путиным в Сочи 21 июля учащийся физико-математического лицея в Петербурге предложил президенту сделать его «Волгу» беспилотной.

«Я знаю, что у вас есть «Волга». Давайте сделаем ее беспилотной?» – проявил осведомлённость ученик.

«Не разобьете?» – засомневался президент, но юноша успокоил, что этого не случится.

Путин не стал возражать и спросил, куда будет ездить машина и не сделают ли из неё такси. Ученик сказал, что и это возможно – при желании самого Путина.