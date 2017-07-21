Еще
20:26 21.07.2017
Новость часа
19:10
В Петербурге задержан замдиректора Северо-Западного Ростелекома
Пришлите свою новость!
20:23
В Государственной думе собирают подписи против фильма “Матильда”
19:41
Замглаве приставов Ленобласти предъявили парковку и обыскивают кабинет
19:25
Президент России: В феминизме нет ничего плохого
19:20
Путин: Я не планировал стать президентом
19:15
Путину предложили сделать из его «Волги» беспилотное такси
19:10
В Петербурге задержан замдиректора Северо-Западного Ростелекома
19:09
Реакторы петербургской плавучей АЭС впервые заправят и запустят в Мурманске
19:03
Путин не уверен, что приедет в президентский физико-математический лицей в Петербурге
18:50
Путин рассказал, когда в России закончатся нефть и газ
18:37
Путин о политиках: Нельзя спекулировать на проблеме коррупции
18:34
Комплекс зданий станции Александровской не взяли под охрану
18:29
Госкорпорация ОСК прокомментировала обвинения в закупке украинских деталей
18:18
В Петербурге бывший военный получил 6,5 года колонии за тысячи патронов
18:14
Путин: У нас цензуры нет
18:10
Математика Богатова могут выпустить из СИЗО
18:07
По подозрению в обнале 200 млн арестован известный эколог из Ленобласти
18:00
Смольный отказал в выплатах 15 пострадавшим в теракте в метро
17:56
В России анонимы в мессенджерах стали вне закона
17:51
Путин рассказал, как в Кремле его кормили куриными гребешками
17:44
Петербурженку судили за взлом электронной почты
17:40
Итоги недели: Кому нужна Малороссия?
17:37
Из-за землетрясения в Турции российские туристы начали массово отказываться от путевок
17:33
"Црвена Звезда" пожелала "Зениту" выиграть чемпионат России на новом стадионе
17:25
В Петербурге судили сообщницу УФМС за подделку 14,5 тысячи документов для мигрантов
17:20
На Народной водителю автобуса в лицо распылили газ
17:15
Путина попросили ускорить реставрацию Мариинского театра
17:10
У Финляндского вокзала петербурженка разбилась насмерть
17:06
Постоянный въезд в Юнтолово могут открыть осенью
17:02
Преподаватель Военно-морской академии осужден за взятки телефонами и кроссовками
16:50
Путин рассказал детям о своих уличных университетах Ленинграда
16:47
«Площадь Восстания» работает в штатном режиме
16:43
ФСБ Петербурга задержала замглавы судебных приставов Ленобласти
16:40
Матч «Зенит» — «Рубин» может пройти под закрытой крышей
16:35
На улице Константина Заслонова дорожный конфликт перерос в стрельбу
16:34
Президент РФ: Еще не решил, пойду ли я на выборы в 2018 году
16:26
Путин признался, что когда-то носил псевдоним Платов
16:12
Вход на «Площадь Восстания» у Московского вокзала закрыт
16:11
Глава Минздрава рассказала, как видит мир пациент с бионическим глазом
16:06
Дело петербургского налетчика с молотком передали в суд
15:56
Активистка оголилась перед Лукашенко и Порошенко на церемонии подписания договоров
15:51
Украинец плыл в Турцию, а попал в Крым
15:44
Стайер Евгений Дратцев принёс России первую медаль в плавании на открытой воде
15:41
Петербуржца до полусмерти избили на Маршала Захарова. Задержаны подростки
15:35
На российско-финской границе поймали пьяных водителей
15:33
Над Петербургом появилась круглая радуга
15:30
Похититель персональных данных клиентов «Банка Русский Стандарт» осужден в Петербурге
15:25
Госдума России в весеннюю сессию приняла 225 законов
15:18
В России начались испытания блокирующего космические удары комплекса РЭБ
15:12
В массовом ДТП на КАД перевернулась «ГАЗель»
15:08
Порошенко назвал дату переговоров "нормандской четверки"
14:56
"Зенит" подтвердил перенос матчей с израильтянами
14:54
Три медицинских института Петербурга стали национальными
14:41
Защитники Исаакия вновь обратятся в петербургские суды
14:32
Парк «Дубки» прокатит посетителей на ботике Петра Первого
14:27
Создатели нарколаборатории в Петербурге осуждены почти на 30 лет колонии
14:26
Туман и ливни ждут в Петербурге в субботу
14:22
Петербургский метрополитен создает службу безопасности
14:18
Коттедж на Рублевке за 6,8 млрд рублей признан самым дорогим в России
14:12
Шаттлы отвезут болельщиков на матч «Зенита» с «Рубином»
14:07
За год европейские таможенники изъяли более 40 млн поддельных товаров
14:04
В МЧС насчитали 200 тысяч паломников к мощам Николая Чудотворца в Петербурге
14:02
КС отверг жалобу защитников Исаакия-музея
13:58
Петербуржцу проломили голову в драке у ТРК на Гражданском
13:49
"Бней-Иегуда" согласился перенести первый матч с "Зенитом" в Израиль
13:41
Участок КАД в районе Московского шоссе сузят вдвое
13:34
Петербуржцы, путешествующие на катамаране, вышли в Карское море
13:23
У жильцов дома на Бакунина лопнуло терпение от соседства с шумными иностранцами
13:12
Госдума узаконила телемедицину
13:08
Песков о "часах Путина": Дело Бендера живёт
12:58
Госдума запретила анонимайзеры в России
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
21.07.2017 19:15

Путину предложили сделать из его «Волги» беспилотное такси

 

На встрече воспитанников центра одаренных детей «Сириус» с Владимиром Путиным в Сочи 21 июля учащийся физико-математического лицея в Петербурге предложил президенту сделать его «Волгу» беспилотной.

«Я знаю, что у вас есть «Волга». Давайте сделаем ее беспилотной?» – проявил осведомлённость ученик.

«Не разобьете?» – засомневался президент, но юноша успокоил, что этого не случится.

Путин не стал возражать и спросил, куда будет ездить машина и не сделают ли из неё такси. Ученик сказал, что и это возможно – при желании самого Путина.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
www.aeroflot.ru
21.07.2017 12:00

Аэрофлот расширяет систему поощрения командиров воздушных судов

С 1 октября 2017 года Аэрофлот вводит дополнительную систему поощрения пилотов. Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке ст. 191 Трудового кодекса РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу будет выплачиваться...
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00

«Победа» зовет влюбленных в небо

Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
18.07.2017 17:23

Компания Л1 подвела итоги первого полугодия

Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Государственной думе собирают подписи против фильма “Матильда”
Традиционалисты Думы против “Матильды”
Путину предложили сделать из его «Волги» беспилотное такси
Реакторы петербургской плавучей АЭС впервые заправят и запустят в Мурманске
Путин рассказал, когда в России закончатся нефть и газ
Анонимайзерам запретили разрешать
Путин о политиках: Нельзя спекулировать на проблеме коррупции
Путин: У нас цензуры нет
Смольный отказал в выплатах 15 пострадавшим в теракте в метро
В России анонимы в мессенджерах стали вне закона
Традиционалисты Думы против “Матильды”
Анонимайзерам запретили разрешать
Космическая угроза: обязательно бахнет! Но потом
Новое ректорское дело
Спираль 1917 года: анархия – мать порядка
Лис ушел от смерти
Из «Малороссии» с приветом
«Багдади научился на ошибках Аль-Каиды»
Священник Денис Батарчук: «Люди идут к мощам, как в аптеку»
Как жители Псковской области просили об «аннексии»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели: Кому нужна Малороссия?

ГУ МВД по СПб и ЛО

У жильцов дома на Бакунина лопнуло терпение от соседства с шумными иностранцами

Незаконная парковка на Ключевой исчезла после статьи “Фонтанки”

Новости компаний
www.aeroflot.ru
21.07.2017 12:00
Аэрофлот расширяет систему поощрения командиров воздушных судов
С 1 октября 2017 года Аэрофлот вводит дополнительную систему поощрения пилотов. Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке ст. 191 Трудового кодекса РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу будет выплачиваться...
Фото: пресс-служба авиакомпании «Победа»
20.07.2017 09:00
«Победа» зовет влюбленных в небо
Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
18.07.2017 17:23
Компания Л1 подвела итоги первого полугодия
Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
КЕЙ
17.07.2017 08:00
Лучшие выпускники образовательного центра Advance получили награды от КЕЙ
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ выступила партнером центра образовательных технологий Advance, наградив лучших выпускников курса «Учись учиться» ценными призами и подарками.
Tele2
12.07.2017 12:43
Более 400 предпринимателей поборются за гранты от фонда «Навстречу переменам» и Tele2
Tele2 объявляет о завершении приема заявок на конкурс фонда «Навстречу переменам», который ежегодно проходит при поддержке компании с целью найти и поддержать лучшие проекты, направленные на улучшение жизни детей в России. В этом году поступило наибольшее число заявок за всю историю конкурса, и на четыре гранта по 1,2 миллиона рублей претендуют 423 проекта, в том числе 60 с Северо-Запада.
ООО «Терминал-Ресурс»
11.07.2017 15:31
На Царскосельском скейт-ринге прошёл праздник в «Образцовых» традициях
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» встретил поклонников активного образа жизни на скейт-ринге веселыми эстафетами и конкурсами под девизом «Мама, папа, я – образцовая семья»!
Tele2
10.07.2017 18:14
STEREOLETO прошло по другим правилам с Tele2
9 июля в ЦПКиО им. Кирова завершился трехдневный фестиваль STEREOLETO, который прошел при поддержке Tele2. Абоненты оператора получили дополнительные преимущества: скидку на билеты, полезные подарки, возможность пройти через отдельный вход и побывать на afterparty с участниками группы POMPEYA.
Billy’s Band
10.07.2017 12:59
Billy’s Band открыли фонтан в квартале высокого класса «Riverside»
Компании Setl City и «Петербургская Недвижимость» организовали джазовый фестиваль в квартале высокого класса «Riverside» на Ушаковской набережной в честь запуска фонтана на территории комплекса. Мероприятие прошло 8 июля – его зрителями и слушателями стали порядка 600 человек.
«Фрост»
08.07.2017 10:00
Минеральная вода станет прозрачной для потребителя
Производители натуральной «минералки» уже пять лет ждут регламент Таможенного союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В мае его, наконец, одобрили и ожидается, что к концу года примут.
ЖК Riverside
07.07.2017 15:01
«Петербургская Недвижимость» и Setl City приглашают на фестиваль джаза
В субботу, 8 июля, в ЖК Riverside на Ушаковской набережной пройдет фестиваль джазовой музыки Riverside Jazz Fountain. На концерте под открытым небом выступят ведущие музыкальные коллективы Северной столицы. Событие приурочено к открытию фонтана на территории квартала высокого класса Riverside.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.