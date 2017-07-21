В Петербурге задержан замдиректора Северо-Западного Ростелекома Тимур Свирин. По предварительным данным, он подозревается в получении «отката».

Как стало известно «Фонтанке» 21 июля, Свирина задержали на рабочем месте после беседы с подрядчиком, который передал топ-менеджеру 2 млн рублей.

По нашей информации, задержание состоялось еще 13 июля в Красногвардейском районе на Республиканской улице. Там располагается офис компании «Северен-Телеком» – «дочки» Ростелекома. Свирин одновременно является гендиректором «Северена». Эту должность он получил месяц назад.

Руководитель PR-отдела «Северен-Телеком» Руслан Бычков не смог подтвердить «Фонтанке» факт задержания гендиректора, отметив, что в прошлый четверг (13 июля) Свирин пропал с работы и с тех пор не появляется и на телефон не отвечает. Документы по генеральной доверенности подписывает финансовый директор.

По данным нашего издания, в понедельник, 24 июля, в «Северене» представят нового гендиректора.

Глава пресс-службы Северо-Западного Ростелекома Марина Сухих сообщила «Фонтанке», что причину увольнения Свирина из «Северен-Телекома», причину его задержания, возможность сохранения за ним должности замдиректора Северо-Западного Ростелекома компания оставляет без комментариев.