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21.07.2017 19:26
9 Комментариев

Бензин возьмет свое

Цены на автомобильное топливо, росшие в 2016 году медленнее общей инфляции, в 2017 году могут обогнать ее в 2 - 2,5 раза, прогнозируют эксперты. Остановить подорожание в следующем году тоже вряд ли удастся.
Бензин возьмет свое
Олег Харсеев/Коммерсантъ

Хотя российские автомобилисты продолжают экономить на бензине, нефтяники будут выпускать его даже больше, чем раньше. Но излишки, которые, по экспертным оценкам, в 2018 году увеличатся более чем в два раза и превысят 10 млн тонн, не окажут влияния на стоимость топлива на АЗС – их выгоднее отправлять на экспорт.

По итогам шести месяцев 2017 года цены на петербургских АЗС выросли в среднем на 3,8%, говорится в материалах Петростата. Сильнее всего подорожал АИ-92 — на 4,5%, АИ-95 — на 3,5%. Хотя увеличение было менее значительным, чем по стране в целом, радоваться преждевременно, считают участники рынка.

Открыто продавцы топлива динамику цен не комментируют, ссылаясь на возможные претензии федеральной антимонопольной службы, однако в неофициальных беседах признаются, что дальнейший рост стоимости топлива «экономически неизбежен».

Давление на цены продолжит оказывать прошлогодний налоговый маневр (политика Минфина по увеличению налога на добычу полезных ископаемых параллельно снижению экспортной пошлины). «В результате повышения акцизов оптовая стоимость топлива подскочила в 2016 году на 12 – 15%», – рассказал «Фонтанке» один из участников рынка. Хотя в этом году рост замедлился, розница до сих пор не отыграла и прежнее повышение.

По словам другого игрока, сейчас АЗС якобы вынуждены сдерживать рост цен за счет собственной прибыли. Если крупные вертикально интегрированные компании могут позволить себе работать в убыток, получая доходы от производства и оптовых продаж, то независимая розница находится на грани потери рентабельности, отмечает он.

Возможное повышение цен собеседники оценивают в пределах 8 – 10%, тогда как официальный прогноз по общей инфляции ЦБ и Минэкономразвития сохраняют на уровне 4%.

В инвестиционной компании «ФИНАМ», напротив, считают, что влияние акцизов уже себя исчерпало, равно как и плохая погода, спровоцировавшая ускорение инфляции в мае и июне. «Оживления деловой активности и роста реальных доходов населения не происходит, так что внутренние причины для подорожания бензина отсутствуют», – комментирует эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Зато эксперты Vygon Consulting разделяют опасения участников рынка. Аналитики прогнозируют, что цены на Аи-92 поднимутся на 8,5%. Но этого будет недостаточно для компенсации повышения оптовых цен. «Маржа АЗС в 2017 году останется на низком уровне – около 3% от розничной цены», – отмечают они.

На розничную стоимость нефтепродуктов будет оказывать и рост европейских цен. О том, что отечественные автолюбители не могут существовать изолированно от зарубежных, недавно напомнил и президент Владимир Путин. На встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината глава государства заметил, что в России цены на бензин и так ниже, чем во многих других государствах, из-за чего топливо вывозится за границу. «Если мы не хотим, чтобы у нас все утащили, то надо и внутри страны держать определенный уровень», — пояснил он. 

В следующем году снижения цен также ждать не стоит. Спрос на бензин, потребление которого впервые упало в прошлом году, продолжит снижаться в этом и следующем. Несмотря на это, объемы производства нефтеперерабатывающих заводов будут расти, считает глава «Нефтяного клуба» Олег Ашихмин.

По мнению экспертов, этому будет способствовать появление новых мощностей (6 млн тонн на ТАНЕКО и 3 млн тонн на Яйском НПЗ) и модернизация, прошедшая на нескольких других предприятиях. Хотя сами нефтяники свои планы не раскрывают, по оценкам Vygon Consulting, в 2017 году объем выпуска может увеличиться на 5%, до 42 млн тонн, в 2018 году — на 9%, до 45,9 млн тонн.

Такой разрыв между производством и потреблением чреват рекордным профицитом. В 2016 году производство бензина уже превысило потребности внутреннего рынка на 4,9 млн тонн, в 2017 году излишки могут достичь 7,2 млн тонн, а к 2018 году превысить 10 млн тонн. Но избыток продукции вряд ли окажет влияние на внутренний рынок — продукция с большой долей вероятности будет поставляться за рубеж. В конце прошлого года пошлины на экспорт товарного бензина сократились вдвое, что делает такие поставки весьма выгодными, отмечает Алексей Калачев.

По мнению эксперта, перспективными покупателями являются страны Восточной и Южной Европы, а также Турция. «Практически везде цены на бензин в полтора-два раза выше российских», – пояснил он. В Vygon Consulting считают, что лишний бензин нефтяные компании, скорее всего, будут сливать на Ближний Восток – например, в Иран, где наблюдается дефицит топлива, и в Африку.

Однако замедлить рост цен может вмешательство УФАС. По словам Олега Ашихмина, участники рынка попросили антимонопольщиков проверить обоснованность повышения цен в оптовом звене. «Если будет выдано предписание, подорожание удастся сдержать», – говорит он.

В начале июля начальник управления регулирования ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин уже раскритиковал нефтяные компании за цены по дизельному топливу и авиакеросину и пригрозил производителям разбирательством. Ситуацию, когда внутренние цены растут, а снижения экспорта не происходит, представитель ведомства назвал «ненормальной».

Однако сами производители с такой логикой не согласны. По словам представителя одного из крупных игроков, предприятия в своих планах отталкиваются исключительно от емкости рынка. «На увеличение стоимости бензина производство не влияет», – сказал он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (9)
Михаил сам по се
21 июля 2017 г. 20:17
hell9000:
про спрос на внутреннем рынке врут..!
подайте на них в суд.
Postman
21 июля 2017 г. 20:14
Строили, строили и построили страну в которой бензин дороже чем в США! Спасибо путинскому режиму.
hell9000
21 июля 2017 г. 20:09
Михаил сам по се: про спрос на внутреннем рынке врут..!
Михаил сам по се
21 июля 2017 г. 20:05
hell9000:
и при этом искусственно завышают цены внутри?!
так аналитики-то при чем, за что аналитиков за решетку ? Вы бы разобрались с причинами и следствиями :)
R_kor
21 июля 2017 г. 20:03
Кормушка пустеет. Ща еще подключится РЦП, которая скажет, что бензин — это благодать. И разговоры о ценах — это оскорбление чувств верующих.
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