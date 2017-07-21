Реакторы петербургской плавучей АЭС впервые заправят и запустят в Мурманске

Топливо в реакторы первой в мире плавучей АЭС «Академик Ломоносов», которая строится на Балтийском заводе, загрузят в Мурманске, сообщил 21 июля генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Сделать это в Петербурге помешала обеспокоенность соседей России по Балтийскому региону тем, что в международном морском праве отсутствует такое понятие как «несамоходный плавучий ядерный объект».

По этим причинам комплексные швартовные мероприятия решили произвести максимально близко к месту будущей эксплуатации — порту Певек на Чукотке.

Заниматься проектом будут специалисты Балтийского завода и Росатомфлота. По словам Лихачева, база Росатомфлота в Мурманске обладает всей необходимой инфраструктурой, специалистами и компетенциями для загрузки ядерного топлива, а решение о переносе загрузки топлива оправданно с экономической и технологической точек зрения и основывается на многолетнем опыте безопасной эксплуатации атомного ледокольного флота.

– Для концерна «Росэнергоатом», как заказчика проекта, решение о переносе места пуска плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» в Мурманск, принятое совместно Госкорпорацией «Росатом» и АО «ОСК», является оптимальным в первую очередь с точки зрения недопущения срыва сроков ввода ПАТЭС в эксплуатацию. Как ранее было заявлено, мы планируем ввод станции в промышленную эксплуатацию в декабре 2019 года, – прокомментировал заместитель генерального директора – директор по специальным проектам и инициативам Росэнергоатома Павел Ипатов.

Запуск ПАТЭС синхронизирован с началом работ по выводу из эксплуатации самой северной атомной станции в мире – Билибинской АЭС на Чукотке. По утвержденному плану с 2019 года начинается остановка реакторов этой станции. Первый блок будет выведен из работы в 2019 году, оставшиеся три – в 2021 году. Петербургская плавучая станция заменит её и снимет угрозу энергобезопасности самого северного региона страны.

– Строительство ПАТЭС – это выгодный и важный заказ для Балтийского завода. Он подтверждает наличие уникальных компетенций и производственной базы, которые позволят реализовывать такие проекты в будущем. При этом, с учетом непростой судьбы проекта, мне кажется логичным, что первая загрузка топлива пройдет на предприятии атомной отрасли, чтобы никакие внешние обстоятельства не помешали запуску головной плавучей АЭС, – заявил Владимир Катенев, член комитета Государственной думы по энергетике.