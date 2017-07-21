Когда уходит «Сименс»

Чего лишится Россия, если «Сименс» уйдет? Газовые турбины для электростанций, компрессоры для газопроводов, медицинскую технику, модернизирует пути и строит поезда - проще назвать сферу, в которой концерн не представлен.

Скандал вокруг «Сименса» разгорелся после того, как Reuters написал, что газовые турбины, которые были поставлены компанией для электростанции в Тамани, перемещены в Крым. Это случилось вопреки гарантиям, которые компания якобы получила от Владимира Путина. «Сименс» выяснил, что в турбинах поменяли автоматику на её же совместном с «Силовыми машинами» предприятии «Интеравтоматика» и под видом российских перепродали в южную республику через дочку «Ростеха» — «Техпромэкспорт». Генерального директора ПАО «Силовые машины» вскоре задержали за разглашение гостайны и 20 июля отправили в отставку. А немецкой компании стали задавать вопросы Евросоюз и США.

«Сименс» практически сразу заявил, что через суд будет добиваться возвращения турбин, и даже сообщил, что готов заплатить за них. Параллельно приостановлены все имеющиеся контракты на компоненты для электростанций и инициирован отзыв ранее выданных лицензий на поставку оборудования. Однако эти действия могут оказаться недостаточным аргументом для российских властей, поэтому «Сименс» готов к санкциям и в отношении неподконтрольных государству компаний.

История взаимоотношений «Сименса» и России насчитывает более 160 лет. Еще в середине XIX века немцы открыли для себя неразвитый рынок и деятельно подошли к его разработке, прекращая поставки только в Первую мировую и Великую Отечественную войны. Компания строила электростанции в двух столицах и электрифицировала их улицы и дворцы. Первый трамвай в Российской империи был оснащен немецким электродвигателем, депо для него строил «Сименс». Возводились телеграфные и телефонные сети от Варшавы до Москвы. В Петербурге «Сименсом» были созданы будущие «Севкабель» и «Электросила».

После революции предприятия компании были национализированы. Однако разлад длился недолго. Советской власти нужны были современные технологии для индустриализации, развития транспорта и инфраструктуры. В 1926 году компания продолжила строительство электростанций, оснащение больниц, предприятий. В конце 70-х поставляла оборудование для Московской олимпиады.

С закатом Союза «Сименс» зарегистрировал в России свою дочку, открыл региональные центры. С начала 2000-х бизнес удваивался каждые два года. Кризисные явления оказывали слабое влияние. За 2010-й финансовый год российский портфель заказов компании вырос на 140 %, до 2,6 млрд евро. Не повлияла на крепкую дружбу и швейцарская прокуратура, которая в 2013 году обвинила «Сименс» в том, что компания якобы щедро платит за доступ к многомиллионным контрактам. В 2016 году портфель заказов увеличился до 86,5 млрд. евро. Чистая прибыль от деятельности в России составила 5,6 млрд евро.

«Прошедший финансовый год стал одним из самых успешных в истории нашей компании», – резюмировал тогда президент и председатель правления «Сименс АГ» Джо Кэзер.

Турбины

В 1991 году «Сименс» создал на базе Ленинградского металлического завода компанию «Интертурбо» для сборки газовых турбин. За годы «отверточной» сборки ЛМЗ накопил необходимый опыт, чтобы делать турбины самостоятельно, и в 2011 году появилось ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ) – совместное предприятие «Сименс АГ» (65 %) и ОАО «Силовые машины» (35 %), которое занялось полным циклом производства, от разработки проекта до последующего сервисного обслуживания. Турбины завода используются в Петербурге, Калининграде, Южной Сибири. В Москве «СТГТ» – лидер рынка России и СНГ по производству газовых турбин большой мощности для нефтегазовой и энергетической промышленности. По данным СПАРК-Интерфакс, компания только в 2014 году заключила контрактов на 3,1 млрд рублей. Большинство её клиентов крупные энергетические корпорации. Однако чаще контракты сейчас заключаются не на поставку, а на обслуживание уже существующих – немецкие турбины стоят почти на всех недавно модернизированных российских предприятиях. О разрыве сервисных отношений компания пока не заявляла.

В марте 2017 года «Сименс» заключил договор с «Ямал СПГ» на техническое обслуживание восьми газотурбинных установок для стройки на Южно-Тамбейском месторождении. В июне был заключен договор с «Роснефтью» на оборудование для электростанции «Полярная» на месторождении перспективного Ванкорского кластера. В прошлом году «Сименс» договорился с «Роснефтью» обслуживать газовые турбины электростанции ПАО «Верхнечонскнефтегаз» на одноименном месторождении в Восточной Сибири.

Отдельные контракты на поставку турбин в будущем, а Россия на 100 % зависит от импортных разработок, могли бы, по мнению экспертов, получить General Electric, Power Sistems, Mitsubishi и китайские производители. Они будут только рады освободившейся нише.

Рельсовый транспорт

Второй по значимости бизнес «Сименса» в России – это совместные проекты с РЖД. Самый известный – развитие высокоскоростных железных дорог. Компания с 2008 года поставила 16 поездов «Сапсан» и получила контракт на их обслуживание. С интересом присматривается и к проекту высокоскоростного поезда от Москвы до Казани.

Также на совместном предприятии «Сименса» и группы «Синара» – ООО «Уральские локомотивы» – в 2011 году была локализована сборка поездов «Ласточка», которые ранее поставлялись из Германии. Ожидается, что «Уральские локомотивы», постепенно увеличивая уровень локализации, выпустят больше тысячи вагонов. «Ласточки» задействованы для обслуживания пассажиров в пригородном и внутригородском сообщении страны, с 10 сентября 2016 года работают на Московском центральном кольце. Ведется разработка под маршруты дальнего следования. Между РЖД и «Сименсом» заключено соглашение на 1,7 млрд евро, согласно которому концерн будет 40 лет отвечать за сервис 54 поездов, выпущенных ранее в Германии, и 240 поездов (1200 вагонов), произведенных «Уральскими локомотивами».

На «Уральских Локомотивах» «Сименс» выпускает и грузовые электропоезда «Гранит» с асинхронным тяговым приводом. Электровозы этого типа начали поступать на сеть железных дорог с октября 2011 года. По итогам 2016 года, парк электровозов «Гранит» у РЖД составил в общей сложности 136 единиц. Кроме того, «Сименс» поставляет для РЖД оборудование железнодорожной автоматики и телемеханики для строительства инфраструктуры скоростных магистралей, оборудования для диагностики путей и поездов.

Нефть

«Сименс» – один из немногих в мире производитель полного спектра энергетического оборудования для добычи, транспортировки и переработки нефти и газа. Поэтому компания предлагает российским сырьевым гигантам, вроде «Роснефти» и «Газпрома», сразу комплексные решения.

В марте 2017 года генеральный директор «Уралмаш НГО Холдинга» и президент «Сименс» в России заявили о создании современного технологического комплекса для морских буровых установок. Их планируется создавать на заводе «Сименс Электропривод» в Петербурге.

У «Сименса» уже заключены договоры с «Газпромнефтью» о сотрудничестве в освоении континентального шельфа России. Планируется поставка бурового и генерирующего оборудования, в том числе для газотурбинных, паротурбинных, газопоршневых электростанций и нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, решения «Сименса» планируют применять при обустройстве месторождений, морских платформ, создании диспетчерских систем управления, мониторинга и диагностики. Производство компонентов также будет локализовано в России. Аналогичное соглашение по нефтяным проектам есть и с «Роснефтью», а ранее было заключено с «Башнефтью».

Трансформаторы и прочее

Осенью 2010 года компания «Сименс» начала строить завод силовых трансформаторов в индустриальном парке «Масловский» стоимостью 1,5 млрд рублей. В Воронеже же, на территории бывшего алюминиевого завода, в одном из арендованных промышленных корпусов ООО «Сименс высоковольтные аппараты» запущено производство высоковольтных аппаратов. Стоимость этого проекта — 5 млн евро.

На строящейся Грозненской ТЭС ждут пять силовых трансформаторов. Электростанция обеспечит бесперебойное электроснабжение не только Чеченской республики, но и регионов юга России.

«Сименс» работал на рынке светового оборудования, в 2003 году его «дочка», компания OSRAM, приобрела смоленский завод «Свет» – крупнейшего в стране производителя люминесцентных ламп – и вложила 35 млн евро в его модернизацию. К 2011 году производство увеличилось до 90 млн экземпляров в год, чистая прибыль завода в январе-сентябре 2016 года составила 333,4 млн рублей. Осенью прошлого года предприятие продали китайскому консорциуму Ledvance.

С 2011 года «Сименс» поставляет оборудование крупнейшим медицинским центрам России. Совместно с Группой ГАЗ разрабатывал автобус на электротяге и занимался автокомпонентами.

Прогнозы

«Трудно представить, что должно произойти, чтобы ЕС или США могли заставить полностью уйти с такого рынка», – отмечает эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Отношения в бизнесе вполне конкретные. Возникла проблема с несанкционированной производителем поставкой турбин в Крым, вопреки действующим санкциям, и «Сименс» будет конкретно решать, как минимизировать свою ответственность и не допустить подобного в будущем», – сказал он «Фонтанке».

По его мнению, в отраслях, не связанных с энергетикой и Крымом, например, производстве электропоездов «Ласточка» или участии в проекте высокоскоростной магистрали Москва-Казань, и вовсе никаких ограничений не предвидится.

«На мой взгляд, заявленными «Сименс» мерами все и ограничится, начатые проекты будут доведены до конца, и катастрофы в энергетическом машиностроении не случится. В любом случае, «Сименс» является технологическим лидером в этой отрасли, и его потеря была бы нежелательна для российского рынка. Даже если наши производители смогут наладить производство агрегатов сопоставимой мощности, качественные потери будут неизбежны. Надеюсь, что до этого не дойдет», – отметил аналитик.

В Минэнерго, похоже, тоже понимают, что больше всех в этой ситуации рискует именно «Сименс», и не намерены поддаваться давлению. Замминистра энергетики России Андрей Черезов уже заявил, что турбины в Крыму будут запущены любой ценой.

«Срок установлен. Это первый квартал 2018 года. Ничего не меняется. Оборудование, которое установлено (в Крыму), произведено в Российской Федерации. Наша основная задача, чтобы в первом квартале 2018 года станции начали вырабатывать генерацию. Другого плана нет. Крым — российская территория, и нам нужно ее обезопасить», – заявил Черезов.

В свою очередь в концерне уже к вечеру пятницы пошли на попятную. Его представитель Филип Энч заверил СМИ, что «Сименс» не собирается сворачивать российский бизнес, несмотря на предпринятые ограничения: «Речь идет о том, что наша компания соблюдает все предписания и правила в области экспорта, и так было всегда. Мы преследуем цель, чтобы этим нормам соответствовали наши дочерние предприятия и партнеры».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»