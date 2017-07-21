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21.07.2017 19:03

Путин не уверен, что приедет в президентский физико-математический лицей в Петербурге

 

На встрече с воспитанниками центра одаренных детей «Сириус» в Сочи 21 июля президенту России Владимиру Путину задал вопрос учащийся президентского физико-математического лицея в Петербурге. Школьник спросил, приедет ли к ним Путин с визитом хоть раз в жизни.

В ответ президент сказал, что он не уверен, на что юноша задал следующий вопрос. Его заинтересовала разница в оплате труда ученых и спортсменов.

Путин ответил, что повышать зарплаты нужно во всех сферах, и добавил, что многие руководители назначают себе зарплаты в разы больше, чем у подчиненных. Такого, добавил президент, быть не должно.


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