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21.07.2017 20:19
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Традиционалисты Думы против “Матильды”

В Государственной думе появилась новая депутатская группа - “Традиция”. Несколько десятков парламентариев, среди которых петербургские - Милонов, Дивинский - подписали письмо патриарху, министру культуры и спикеру с предсказанием православных протестов.
Традиционалисты Думы против “Матильды”
Архив/Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

У Натальи Поклонской в Государственной думе появились союзники. Не менее двух десятков законотворцев подключились к ее кампании против фильма «Матильда» Алексея Учителя. Сторонников собирали в Думе в течение недели, письмо патриарху Кириллу, министру Мединскому и спикеру Володину (текст есть в распоряжении «Фонтанки») собрались отправлять не смотря на то, что некоторые из первых лиц уже побывали на закрытом показе кинокартины.

«В наиболее политически устойчивой, стремящейся к социальному миру и державной стабильности православной части общества достиг накала персональный и массовый протест», – так начинается письмо депутатов Государственной думы к Владимиру Мединскому, патриарху Кириллу и Вячеславу Володину. 

Содержание фильма «Матильда» Алексея Учителя, по словам обращающихся, известно каждому мало-мальски активному гражданину страны. Впрочем, через два абзаца они же отмечают, что критики кинокартины ее еще не видели и делают выводы только по появившемуся еще год назад трейлеру. Никоим образом не смущаясь этой нестыковкой, законотворцы продолжают: «Во все расширяющееся с каждым месяцем совершенно стихийное протестное движение вливаются общественные и религиозные деятели, совсем не связанные с православием: глубоко верующие мусульмане, иудеи, буддисты, которым весьма понятен феномен грубого оскорбления религиозных чувств верующих..»

Как пишут в обращении депутаты, защитники «Матильды» под видом защиты права творчества отстаивают свои корпоративные интересы и возможность осваивать бюджетные деньги. 

«На основании недавнего опыта политической жизни нам легко представить, что бы стало твориться в обществах множества стран, как мусульманских, так и европейских, если бы какой-нибудь режиссер решил выпустить и заранее начал рекламировать глумливый фильм о Мухаммеде или хотя бы о султане Салах ад-Дине. Совершенно предсказуема аналогичная массовая протестная реакция по всему миру на саму возможность появления подобного целенаправленно глумливого произведения о Царе-Пророке, Давиде или реббе Моисее Маймонидде», – написали они и добавили, что считают невозможным массовый кинопрокат «Матильды» и ее телетрансляцию, так как это искажение истории и оскорбление религиозных чувств верующих из-за извращенного преподнесения личностей святых императора Николая II и его супруги Александры Федоровны.

Подпись под текстом обращения выглядит: «группа депутатов Государственной Думы ФС РФ в поддержку традиционных ценностей России «Традиция»». На первом листе подписей (а их всего три) автографы Николая Земцова, Виталия Милонова, Игоря Дивинского, Магомеда Селимханова, Виктора Водолацкого, Виктора Зубарева, Петра Толстого, Максима Щаблыкина, Расула Боташева и других. Все подписанты, о которых известно «Фонтанке», – представители партии «Единая Россия». 

Организатором сбора подписей стала не Наталья Поклонская. По данным собеседников «Фонтанки», она параллельно собирала автографы для обращения в Генеральную прокуратуру. А опросом коллег для этих писем занимался депутат Николай Земцов, сделавший имя на некогда народной акции «Бессмертный полк». В открытых источниках Земцов значится с 2012 года координатором акции в Москве. До этого деятельность его была связана с кино. С середины 90-х он работал на руководящих позициях в кинокомпаниях Cinema Advert Agency «Pygmalion»,  «Телекомпания Климин ТВ», «Кинорента».С 2009 года по 2012 год – индивидуальный предприниматель, режиссер-оператор-монтажер, специализировался на производстве документальных фильмов. В 2012 году его фильм о Командорских островах «Острова в океане» стал финалистом конкурса «Тэфи – регион 2012». 

Никаких публичных выступлений Земцова на тему «Матильды» в сети «Фонтанке» найти не удалось. Расспросить самого инициатора подписей – тоже: он, попросив перезвонить, перестал брать трубку.

Депутат Наталья Поклонская также отказалась говорить с «Фонтанкой» насчет сбора подписей, зато посетовала, что ее кабинет завален сотнями и тысячами обращений от жителей, которые оскорблены фильмом «Матильда». «Я сегодня слышала, что Учитель готов изменить картину и трейлер, но, как это сделать, если в главной роли уже снимается порноактер, а императрица Александра Федоровна вызывает духов и бьет стекло, чтобы взять кровь балерины? Ведь сценарий и задумка уже согласованы», – недоумевает Поклонская (позже Алексей Учитель опроверг информацию о правках – прим.ред.). 

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, депутат Государственной Думы Игорь Дивинский рассказал «Фонтанке», что поставил подпись против «Матильды», чтобы поддержать коллег, а также из-за того, что узнал – в фильме играет порноактер. «Когда вырабатывается стереотип к какому-то образу, обычно нам сложно переориентироваться на что-то другое. Представляете, если смотрящий уже видел этого актера, а теперь видит императора в его роли? Неужели в России нет артистов? Видимо, для такой роли, которая искажает образ царя, поднявшего экономику России, – нет». 

Пока депутаты продолжали собирать подписи, в СМИ появилась информация, что Алексей Учитель устроил закрытый показ для чиновников министерства культуры и спикера думы Вячеслава Володина. Но как считает Дивинский, даже если председатель Госдумы и другие чиновники и видели фильм, до конца представление о нем они могли не составить. «Это письмо в первую очередь с целью обращения к тем, кто не определился еще со своим отношением к картине, потому что, если у тебя уже есть мнение, то вряд ли дополнительные суждения его изменят».

Подписанты обращения, с которыми поговорила «Фонтанка», утверждают, что не смотрели ни фильм, ни трейлер.  «Я читал анонсы об этом фильме и послушал священнослужителей, после чего для себя определил, что это – не тот фильм, который нужно за федеральные деньги представлять народу: не каждую тему нужно художественно осмысливать, тем более с таким актерами», – пояснил Дивинский.

Напомним, что борьба с «Матильдой» началась в 2016 году, после выхода трейлера весной 2016 года на фильм с любовно-эротическими сценами пожаловалось движение «Царский крест». Затем к кампании против киноленты подключилась уже депутат и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она сделала несколько запросов в Генпрокуратуру, однако проверка не находила никаких нарушений закона. Коллеги по Думе уверяли, что пытались разубедить Поклонскую в упорной борьбе, в частности об этом говорил Владимир Бортко:

«Когда она просто одна обратилась к режиссеру фильма, я лично с ней разговаривал. Я говорил — «Что вы делаете? Это глупость, бред!». Как можно рассуждать о фильме, когда он ещё не сделан. Более того, даже если он будет сделан, художник имеет право на свой взгляд на любые исторические события, если это не противоречит Уголовному кодексу. А здесь об этом речи нет. А что касается этой девушки [Поклонской], которая так воспринимает [искусство] — да, она такая и есть… Я с ней разговаривал, но она не вняла».

К кампании против «Матильды» активно подключились представители РПЦ. В том числе в начале июля 2017 года протоиерей Всеволод Чаплин на своем личном Yotube-канале опубликовал видеоклип, в котором он предсказал погибель России, если фильм будет показан, и предал анафеме всех, кто его будет смотреть.

Вопрос о «Матильде» задавали на прямой линии президента Владимиру Путину, однако он сообщил, что есть и более жесткие фильмы, чем тот, что снимает Учитель. «Мне не хотелось бы вступать в спор с депутатом Поклонской. У нее есть позиция, она пытается ее защитить, обращаясь в различные инстанции. Но решений о запрете, насколько я знаю, нет».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру» 


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комментарии пользователей (1)
Samal
21 июля 2017 г. 20:26
Ох уж эти стабилирасты...
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www.aeroflot.ru
21.07.2017 12:00
Аэрофлот расширяет систему поощрения командиров воздушных судов
С 1 октября 2017 года Аэрофлот вводит дополнительную систему поощрения пилотов. Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке ст. 191 Трудового кодекса РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу будет выплачиваться...
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20.07.2017 09:00
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Авиакомпания «Победа» начинает набирать сотрудников в Санкт-Петербурге. На работу приглашают тех, кто хочет стать бортпроводником.
18.07.2017 17:23
Компания Л1 подвела итоги первого полугодия
Первая половина 2017 года, особенно его начало, по признанию многих застройщиков стала провальной в плане продаж. Компания Л1 оказался одним из немногих девелоперов, кто не только не почувствовал падения спроса, а, напротив, отметил увеличение продаж.
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