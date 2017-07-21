Новый «Рубин», новый «Зенит» - встречаемся на Крестовском

В субботу на стадионе с официальным названием «Санкт-Петербург Арена» встречаются две команды, которые пережили этим летом глобальную перестройку. Накануне матча «Зенит»-«Рубин» «Фонтанка» рассказывает о тех переменах, которые настигли двухкратных чемпионов страны.

В прошлом году «Рубин» был, пожалуй, единственным клубом, который позволил себе траты в старинном режиме «после нас хоть потоп»: летом 2016-го в Казани на новых футболистов и нового тренера только официально было потрачено около 40 миллионов евро; сколько ушло на агентские и подъемные, подсчитать невозможно, но сам факт заключения пятилетнего контракта с испанским специалистом Хави Грасией на 4 года впечатлил. Задача у Грасии была грандиозная: выигрыш Лиги Европы к столетию республики Татарстан: впервые за долгое время тренеру команды мастеров ставили задачу выиграть что-то не сейчас, а через 4 года, в 2020-м году.

«Рубин» сезон откровенно провалил, это было понятно уже и по первой половине. В марте, по словам журналиста казанской спортивной газеты «Бизнес-онлайн» Владислава Зимагулова, представители спонсора «Рубина» компании ТАИФ встретились с на тот момент главным тренером «Ростова» Курбаном Бердыев и заручились его согласием вернуться в казанский клуб (ТАИФ – крупный российский холдинг, контролирующий нефтехимическую и нефтегазоперерабатывающую отрасли Татарстана; оборот – 524 млрд рублей). Сюжет не новый: так же в 2005-м году представители «Газпрома» решили приобрести контрольный пакет «Зенита» и превратиться из спонсора во владельца с правом голоса: масштабные покупки и контракт Грасии оплачивались из фондов ТАИФа.

В мае официально объявили о смене вектора: рабочие статусы в этом месяце поменялись не только у Максима Митрофанова и Мирчи Луческу. В Казань вернулся Бердыев со своим тренерским штабом (в «Ростове» на хозяйстве остался только Дмитрий Кириченко), президентом клуба стал сын Минтимира Шаймиева Радик (он и брат Айрат – совладельцы ТАИФа).

Владислав Зимагулов утверждает, что семью Шаймиевых связывает с Бердыевым многолетняя дружба, все кубки и трофеи, выигранные «Рубином» в 21-м веке, хранятся не на базе клуба или в музее, а в специальной трофейной комнате в офисе ТАИФа.

Спортивным директором вновь стал Рустэм Сайманов, Сайманов занимал эту должность с 2007 по 2008 год и собрал команду, которая стала золотой, впервые в истории Татарстана: именно он вел переговоры с Сергеем Рыжиковым, Гекденизом Караденизом, Сергеем Семаком, который хотел переходить в «Крылья Советов» к Леониду Слуцкому. В 2008-м году году Сайманов был арестован по подозрению в причастности к серии убийств, совершенных в 1996-м году (В СМИ Сайманова называли членом ОПГ «Севастопольские»). В 2010-м году он был осужден на 6 лет колонии общего режима. В марте 2014 года вышел по УДО, работал вместе с Бердыевым и Константином Сарсанией в «Ростове».

Курбан Бердыев остался верен себе и привел с собой в «Рубин» не только менеджмент, но и игроков: в настоящий момент из «Ростова» на берега Казанки переехали Сослан Джанаев, Владимир Гранат, Федор Кудряшов, Сердар Азмун. Александр Ерохин, Кристиан Нобоа и Дмитрий Полоз не перешли в «Рубин» исключительно по финансовым соображениям: предложение «Зенита» было цинично лучше. Петербургские шутники переживают за брошенного в «Ростове» Александра Бухарова, но трансферное окно закрывается только 31 августа.

В субботу встречаются две команды, которые только-только начали строиться. Бердыеву при этом полегче: все-таки все, что сделано важного в татарском футболе в 21-м веке, сделано именно Курбаном Бекиевичем и его соратниками.

«Зенит» Роберто Манчини начал сезон с победы в Хабаровске, «Рубин» – проиграл «Краснодару», но собрал дома 10000 болельщиков: примерно в три раза больше прошлогодней явки. Забьет ли Ерохин бывшему тренеру, мы узнаем совсем скоро.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"