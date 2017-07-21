Путин о политиках: Нельзя спекулировать на проблеме коррупции

На встрече с детьми в Сочи 21 июля Владимира Путина спросили о политической конкуренции в РФ. «Дайте оценку некоторым оппозиционным личностям и политической конкуренции в стране», – попросила воспитанница центра одаренных детей «Сириус».

«У нас много тех, кто критикует власть. Решить все вопросы не представится возможность никому. Но это не значит, что не нужно предлагать пути решения. Но нельзя спекулировать на проблемах. Например, на теме коррупции», – ответил ребенку президент.

Он также заметил, что в других странах тоже есть коррупция, например на Украине.

«Вот смотрите на наших соседей: они на волне коррупции шли к власти. Теперь что произошло: Украина захлебывается в коррупции. Мало кричать "держи вора!", надо еще и самому не воровать», – отметил он.

Задавая вопрос, воспитанница «Сириуса» заметила, что ее интерес к теме связан с недавними событиями. Вероятно, речь шла об акциях против коррупции Алексея Навального.