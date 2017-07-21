Госкорпорация ОСК прокомментировала обвинения в закупке украинских деталей

На совещании в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) 21 июля обсудили странные закупки Кронштадтского морского завода (КМЗ), о которых первой рассказала «Фонтанка». Как сообщил по итогам проверки официальный представитель корпорации Роман Черниговцев, ничего криминального в существующих схемах не выявили.

Напомним, что в публикации "Фонтанка" рассказала о жалобе уволенного менеджера завода, который заявляет о том, что на корабли и подводные лодки на Морском заводе ставят устаревшие украинские запчасти, а временами и детали, не предназначенные для оборонной промышленности, каким-то образом обходя военную приемку.

"Внутренняя проверка, проведенная ОСК, демонстрирует, что факты, указанные в заявлении бывшего сотрудника Кронштадтского морского завода, не соответствуют действительности, – отметил Черниговцев. – Объективным доказательством этого являются в том числе результаты неоднократных проверок предприятия в 2017 году военной прокуратурой Кронштадтского гарнизона, ГУ МВД и УФСБ России по Петербургу и ЛО, ФНС по Санкт-Петербургу, а также УФАС в период с августа 2016 года по апрель 2017 года. Нарушений, в том числе по заказам и проектам, упомянутым в обращении бывшего сотрудника в антимонопольный орган, выявлено не было».

Официальный представитель ОСК отметил, что все договоры по проектам заключаются заводом на "строго законных основаниях через прозрачные закупочные процедуры и на основании квалифицированных решений закупочной комиссии, а поставляемая по ним продукция в обязательном порядке проходит военную приемку".

Затем представитель оборонного предприятия рассказал о личности пожаловавшегося менеджера, назвав его "несостоявшимся моряком, которого отчислили с 5-го курса из Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола по дискредитирующим обстоятельствам".

"Последнее обстоятельство дает основания низко оценивать нравственные качества бывшего курсанта и предполагать в действиях бывшего сотрудника КМЗ умысел, направленный на дискредитацию администрации предприятия и негативное искажение реального положения дел на заводе", – отметил Черниговцев.

В связи с этим вызывает вопросы, как "неблагонадежный элемент" умудрился три года занимать руководящую должность на предприятии и, если судить по заявлениям пресс-службы завода, иметь доступ к государственной тайне.