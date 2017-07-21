Анонимайзерам запретили разрешать

Пока 99% населения не знает, что такое анонимайзер, закон, запрещающий средствам обхода блокировок в Интернете эти самые блокировки обходить, принят Госдумой в третьем чтении. «Фонтанка» разбиралась, что грозит обычному пользователю, когда новые правила вступят в силу.

Что такое анонимайзер и зачем он нужен, «Фонтанка» поясняла, когда депутаты были в начале пути по борьбе с этими сервисами. Сегодня закон, запрещающий средствам обхода блокировок давать доступ к сайтам, которые на территории России запрещены, одобрили 373 парламентария, двое проголосовали «против» и двое «воздержались». Далее одобрение Совета Федерации, подпись президента, и с 1 ноября 2017 года анонимайзеры официально будут находиться под пристальным контролем МВД и ФСБ, при активной поддержке Роскомнадзора. Интернет-канал [Фонтанка.Офис] спросил интернет-экспертов, кому и кого теперь надо бояться, а кому доверять в интернете.

Дождались

Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусматривает блокировку и запрет VPN-сервисов, которые начиная с 17 ноября 2017 года не будут ограничивать доступ к страницам из «черного списка» Роскомнадзора. Кроме того, чуть позже, с 1 января 2018 года, и поисковые системы должны будут перестать выдавать ссылки на запрещенные ресурсы.

«Сама идея обсуждалась давно и была проработана и нормативно, и технически», – сказал «Фонтанке» директор проправительственной «Лиги безопасного интернета» Денис Давыдов. Для представителя другого лагеря интернет-экспертов, ведущего юриста «Роскомсвободы» Саркиса Дарбиняна, тоже не стало неожиданностью сегодняшнее решение, однако, по его словам, «торпедирование произошло очень быстро». Интернет-омбудсмен при президенте РФ Дмитрий Мариничев в принципе законам, связанным с регулированием интернета, уже не удивляется. По поводу закона «об анонимайзерах» отмечает, что с точки зрения технологий новый закон – это бессмыслица. «Его нельзя будет применить, использовать, – поясняет он. – А политически закон нужен, чтобы сообщить обществу, чтобы оно смотрело в одну сторону».

А вот директор «ЛБИ» Денис Давыдов уверен, что ничего похожего на антиутопию Джорджа Оруэлла, где граждане тоже смотрели только куда скажут, в нововведениях нет. «Недавно президент РФ подписал стратегию развития интернета, и там говорится, что государство будет бороться с анонимностью, но защищать конфиденциальные данные наших граждан, – объясняет он тонкую грань. – А вот у американцев «большой брат» действительно следит за пользователями».

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Статистика по «запрещенке»

По оценкам «Роскомсвободы», в России работает около 50 VPN- сервисов, в том числе и российского производства. Однако реальных цифр дать не сможет никто. «Ведь есть еще и плагины, и браузер Тоr, и другие технические средства. Воедино собирать эти цифры никто не пробовал, но известно, что число их растет», – поясняет Саркис Дарбинян.

Число граждан, пользующихся VPN, тоже сложно назвать. Глава «Роскомнадзора» Александр Жаров еще на стадии обсуждения законопроекта «об анонимайзерах» говорил, что услугами таких сервисов пользуется 7 – 10% россиян. «Лига безопасного интернета» считает, что анонимайзерами пользуется от четверти до трети пользователей интернета. А всего пользователей около 80 млн в РФ. «Многие браузеры предоставляют эту услугу по умолчанию. Многие пользователи пользуются, но не в курсе», – уточняет Давыдов. «99% населения не знает, что такое анонимайзер, если это не профессионалы», – согласен руководитель программы «МВА-Телеком» института МИРБИС Евгений Соломатин.

Подчищать ли куки?

«Законопослушные граждане даже не заметят действия этого закона. Большинство не пользуются обходом блокировок, потому что на запрещенных сайтах действительно содержится информация о самоубийствах, наркотиках, ссылки на ресурсы с детской порнографией, – хорошо думает о людях Денис Давыдов. – Есть панки и киберанархисты, которым все равно на нормальное психическое развитие наших детей, им главное – свободный доступ к информации, потому что они так хотят. Но большинство социологических опросов, которые проводились в нашей стране, говорят о том, что подавляющее число наших сограждан просят государство навести в интернете порядок и избавить от вредной информации».

Тому 1% граждан, кто все же пользуется VPN-сервисами осознанно, пока законодательно тоже ничего не грозит. «Никто не мониторит весь трафик. На рядовых пользователей это не повлияет», – уверен Евгений Соломатин.

Правда, Саркис Дарбинян не исключает, что в закон могут быть внесены поправки, предусматривающие «гонения» для конечных пользователей. Но все равно рекомендует «вооружаться хорошими VPN-сервисами». «Я думаю, что они (VPN. – Прим. ред.) тоже на месте стоять не будут, есть много протоколов, которые позволят обеспечить работоспособность», – уверен господин Дарбинян.

Тоr пока тоже не преступление

«Хотя попытки компрометировать работу Тоr уже есть», – говорит Саркис Дарбинян, имея в виду суд над математиком Дмитрием Богатовым, который использовал Tor и теперь сидит в СИЗО (по последним данным, Дмитрий Богатов может выйти из СИЗО под «домашний арест» в ближайший понедельник). Меж тем эксперты «Фонтанки» считают, что ограничительные меры, если дело касается интернет-среды, будут способствовать повышению компьютерной грамотности у интернет-пользователей. «Ко мне уже подходила бабушка, которая научилась пользоваться Тором, чтобы читать книги с Флибусты (заблокированная «навсегда» онлайн-библиотека. - Прим. ред.), – рассказал Саркис Дарбинян.

Что дозволено Юпитеру

В тексте закона прямо сказано, что есть те, на кого запреты не распространяются. То есть VPN у них может работать в полную силу, ничего запретного не блокируя. Счастливчиками являются операторы государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления. Кроме того, VPN на 100% разрешен, если используется ограниченным кругом лиц. «В новом законе есть уточнение, согласно которому VPN может спокойно использоваться в виртуальных частных сетях», – поясняет Саркис Дарбинян. Как правило, их используют корпорации для обеспечения безопасности коммуникаций внутри компании. По идее, создать виртуальную сеть несложно и обычному пользователю. Но придется ли как-то доказывать использование «ограниченным кругом лиц», из текста закона непонятно.

К слову, говоря о бизнесе, любые ограничения в интернет-среде влияют на его активность. «Те, кто работают с Россией, посчитают, что привлекательность инвестиционная упадет, – уверен Евгений Соломатин. – Если вводятся административные меры, считается, что это влияет на некую предпринимательскую среду». «Безумство этих законов ставит под сомнение сам факт работы компаний на российском рынке, – еще более категоричен Дмитрий Мариничев. – Это большие риски для компаний. Я не думаю, что российский интернет-рынок будет восприниматься иностранными компаниями как нечто разумное для работы».

А бояться не надо

А вот Денис Давыдов в принципе считает, что анонимность в Сети не нужна, тогда и запретов будет меньше. И страхов. «Ваше право на конфиденциальность переписки закреплено в Конституции страны. И никто не будет читать переписку с любимой, – успокаивает директор «Лиги безопасного интернета, учреждённой «Фондом Святителя Василия Великого» бизнесмена Константина Малофеева. – Да, до конца обезопаситься и так невозможно. Ведь есть, например, хакеры. И тот же google и facebook тоже имеют доступ к вашим данным и могут вас деанонимизировать. А «ребята в погонах» (выявлять анонимайзеры будут ФСБ и МВД. – Прим. ред.) – это наши соседи, это наша власть, которая защищает нас от угроз».

По мнению Дениса Давыдова, страшнее для российского пользователя транснациональные IT-гиганты, которые накапливают информацию обо всех нас и используют её по своему усмотрению. «Не представляет сложности залезть на любой незащищенный компьютер. А большинство компьютеров простых пользователей не защищены», – констатирует факт Евгений Соломатин.

К слову, интернет-свобода есть даже в Китае. По крайней мере, Денис Давыдов видит ее в том, что в «чайннете» благодаря закрытости маленькое количество компьютерных преступлений, а также доверительная среда, люди общаются без опасений, потому что они не анонимны. «Китай применил корпоративную модель на страновом уровне, – пояснил он. И добавил: – Северная Корея – это абсолютно самобытная страна, там все регулирование заключается в количестве пользователей, допущенных к интернету, их немного. И это их основа безопасности. А в Южной Корее в школах тоже нет интернета. Если вместо интернета в школах (в РФ. – Прим. ред.) будут внутренние информационные порталы, то это будет лучше».

Что же все же не так

И тем не менее пусть без страха и без упрека, но российские интернет-пользователи почувствуют на себе действие нового закона. «Трафик VPN-сервисов будет «резаться», – перечисляет Саркис Дарбинян. – Большое количество провайдеров в принципе предлагало услугу VPN, и наверняка теперь из линейки услуг этот момент пропадет». «Тоr может исчезнуть из интернет-магазинов, – добавляет интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. – И чтобы скачать его, вам нужно будет прилагать больше усилий. Могут отключиться какие-то мессенджеры, у которых появятся новые обязательства, которые они не смогут выполнить». Но вообще, верит в прогресс Саркис Дарбинян, сложности будут только до тех пор, пока инженеры не придумают новые способы соединения пользователей. «Трафик того же Tor может быть зашифрован под трафик условных «одноклассников», и оператор связи никогда не сможет понять этого», – приоткрывает завесу тайны один из идеологов «Роскомсвободы».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»