В Петербурге бывший военный получил 6,5 года колонии за тысячи патронов

Бывший военнослужащий Петербургского научно-исследовательского испытательного института военной медицины получил шесть с половиной лет колонии. Майор умудрился пронести в НИИ на Лесопарковой несколько тысяч патронов.

Как сообщили 21 июля в пресс-службе городского суда, 19 марта 2016 года мужчину задержали в Рязани по уголовному делу о хищении из войсковой части более 41 тысячи патронов. Приговор выносил Рязанский гарнизонный военный суд, а Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд дополнительно установил, что бывший военный с декабря 2015 года по февраль 2016 года пронес в институтскую лабораторию внушительный боезапас.

Там в шкафу правоохранители нашли 700 патронов калибром 7,62 мм образца 1943 года, 440 патронов калибром 7,62 мм образца 1908 года, 1280 патронов калибром 9 мм, 2160 патронов калибром 5,45 мм, а также 2 гранаты РГД-5 и 2 взрывателя к ним.

По совокупности двух преступлений мужчина получил 6 лет и 6 месяцев лишения свободы, отбывать которые будет в колонии строгого режима.