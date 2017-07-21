Путин: У нас цензуры нет

Во время встречи с одаренными детьми центра «Сириус» в Сочи 21 июля Владимира Путина спросили о свободе в Интернете и о необходимости отмены цензуры.

«У нас цензуры нет. В советское время были цензоры, зарплату получали. Сейчас нет такого. Что касается Интернета... Я уже сказал, что свобода — одна из фундаментальных ценностей, но она должна ограничиваться там, где начинается свобода другого. Наркотики, группы смерти. Общество должно ограничить от преступных посягательств», – ответил президент.

Ранее Владимир Путин назвал среди главных ценностей своей жизни свободу и любовь.