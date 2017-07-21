По подозрению в обнале 200 млн арестован известный эколог из Ленобласти

Арестованный за теневые финансовые схемы бизнесмен Леонид Гловацкий оказался членом общественного экологического совета при губернаторе Ленобласти. Его и компаньонов подозревают в обналичивании 200 миллионов рублей.

Как стало известно "Фонтанке", в минувший четверг, 20 июля, Смольнинский районный суд отправил под домашний арест Гловацкого и трёх его предполагаемых партнёров по незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Уголовное дело по второй части 172-й статьи УК РФ было возбуждено Следственным управлением УМВД России по Центральному району Петербурга в середине июня. Под арестом подозреваемые останутся как минимум до середины сентября.

О том, как судебные приставы не могут найти престижный офис на Невском и как теневая структура зарегистрировалась в муниципальном Доме культуры во Всеволожском районе Ленобласти, читайте в материале на 47news.