Математика Богатова могут выпустить из СИЗО

Математик Дмитрий Богатов, арестованный минувшей весной по обвинению в призывах к терроризму из-за записей с его IP-адреса в Интернете, в ближайший понедельник может быть выпущен из следственного изолятора.

До этого Богатову неоднократно продлевали содержание под стражей, последний раз до 31 августа. Однако сегодня стало известно, что 24 июля в Пресненском суде Москвы пройдут слушания по изменению меры пресечения.

«Внезапно. Позвонил следователь Сабанов. Следствие выходит с ходатайством о замене меры пресечения Диме Богатову с содержания под стражей на домашний арест. Слушание назначено в Пресненском суде в понедельник в 12.30», – сообщил в facebook адвокат Богатова Саркис Дарбинян. В беседе с «Фонтанкой» он уточнил, что математик может выйти из-под стражи в тот же день.

Преподаватель обвиняется в том, что с его IP-адреса на форуме системных администраторов sysadmins.ru оставляли «экстремистские комментарии». Богатов свою вину отрицает. Он настаивает на том, что в момент публикации комментариев не был за компьютером. Известно, что Богатов администрировал так называемый «выходной узел сети Tor», т. е. его адрес мог высветиться для любого из пользователей данного анонимайзера.