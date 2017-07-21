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21.07.2017 18:10

Математика Богатова могут выпустить из СИЗО

Математик Дмитрий Богатов, арестованный минувшей весной по обвинению в призывах к терроризму из-за записей с его IP-адреса в Интернете, в ближайший понедельник может быть выпущен из следственного изолятора.

До этого Богатову неоднократно продлевали содержание под стражей, последний раз до 31 августа. Однако сегодня стало известно, что 24 июля в Пресненском суде Москвы пройдут слушания по изменению меры пресечения.

«Внезапно. Позвонил следователь Сабанов. Следствие выходит с ходатайством о замене меры пресечения Диме Богатову с содержания под стражей на домашний арест. Слушание назначено в Пресненском суде в понедельник в 12.30», – сообщил в facebook адвокат Богатова Саркис Дарбинян. В беседе с «Фонтанкой» он уточнил, что математик может выйти из-под стражи в тот же день.

Преподаватель обвиняется в том, что с его IP-адреса на форуме системных администраторов sysadmins.ru оставляли «экстремистские комментарии». Богатов свою вину отрицает. Он настаивает на том, что в момент публикации комментариев не был за компьютером. Известно, что Богатов администрировал так называемый «выходной узел сети Tor», т. е. его адрес мог высветиться для любого из пользователей данного анонимайзера.

Справка:

Дмитрий Богатов был задержан 7 апреля 2017 года. Первоначально Пресненский районный суд Москвы отказал следствию в аресте математика. Однако 10 апреля, со второй попытки, он все же был арестован.

Адвокаты Дмитрия Богатова просили «настоящего автора экстремистских цитат» официально сообщить об этом следствию, когда тот якобы проявился из Америки. Однако этого, судя по всему, не произошло. 28 июня математику продлили срок содержания под стражей до 31 августа.

Ранее «Ловец покемонов» Руслан Соколовский высказывал в эфире [Фонтанка.Офис] мнение, что Богатова отпустят из СИЗО. В ходе предыдущих судебных заседаний в поддержку Дмитрия Богатова выступали как представители Tor Project, так и ветераны спецслужб.


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