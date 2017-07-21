Смольный отказал в выплатах 15 пострадавшим в теракте в метро

Из 82 заявок от пострадавших при взрыве в петербургской подземке 3 апреля Смольный удовлетворил 67.

Об этом 21 июля сообщает городской комитет по социальной политике. Оставшимся 15 пострадавшим в теракте между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в выплатах отказано. Им Смольный отправил разъяснения причин отказа в выплате единовременного пособия и материальной помощи.

В комитете по соцполитике отмечают, что всего из федерального бюджета выплачено 20,6 млн рублей, в том числе: 36 пострадавшим, получившим вред здоровью тяжелой степени или средней степени тяжести, 31 пострадавшему, получившим вред здоровью легкой степени тяжести. Из городского бюджета всего выплатили 15 млн рублей.

В четверг, 20 июля, в петербургских больницах все еще оставалось трое пострадавших при теракте в метро.

В начале июля благодарность от начальника Главного управления МЧС получили два фельдшера поликлиники подземки. Маргарита Михайлова и Анастасия Колупаева одними из первых пришли на помощь пострадавшим от взрыва бомбы в перегоне между «Сенной» и «Технологическим институтом».