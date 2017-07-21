В России анонимы в мессенджерах стали вне закона

Владельцев мессенджеров обязали идентифицировать пользователей в России по номеру телефона. Запрет на анонимность в сервисах обмена сообщениями содержится в законопроекте, который 21 июля в третьем чтении одобрили депутаты Государственной думы. Прямая трансляции пленарного заседания велась на сайте Госдумы.

Авторами документа выступили депутаты Марина Мукабенова («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ). Закон вводит понятие мессенджера, под которым подразумевает организатора обмена мгновенными сообщениями. В случае желания пользователя остаться анонимным владельцы сервисов будут обязаны отказать ему в услугах. Закон оговаривает возможность организации массовой рассылки от органов власти, а также обязанность владельцев ограничить распространение запрещенного контента.

Нарушения грозят сервису блокировкой в России. Закон вступит в силу 1 января 2018 года, после того как будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом.

Последний громкий скандал с угрозой блокировки мессенджера в России был связан с детищем Павла Дурова – Telegram http://www.fontanka.ru/2017/06/30/103/. Пользователи сервиса проходят идентификацию по номеру мобильного телефона, но Дуров долгое время не предоставлял данные для включения мессенджера в реестр организаторов распространения информации. 28 июня Telegram все же получил официальный статус после пятидневной виртуальной полемики с Роскомнадзором в целом и его главой в частности. Угрожая заблокировать приложение на всей территории страны, глава регулятора Александр Жаров в итоге сам внёс все данные компании в анкету. Пока Дуров в соцсетях парировал обвинения сервиса в пособничестве терроризму, Telegram поставил рекорд по количеству скачиваний на мобильные устройства.