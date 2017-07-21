Путин рассказал, как в Кремле его кормили куриными гребешками

Владимир Путин 21 июля ответил на тройной вопрос воспитанника центра «Сириус» в городе Сочи о еде и свободном времени. Один из детей спросил президента, настоящий ли он, ест ли он фастфуд и выходит ли на улицу погулять.

«Сосиску в тесте после этого вопроса я не захотел», – ответил президент. В доказательство того, что он настоящий глава государства, Путин рассказал гастрономическую историю, которая случилась сразу после того, как он переехал в Кремль.

"Меня спросили: Владимир Владимирович, а что вы любите? Что бы вы хотели, чтобы мы приготовили? – Да мне все равно. – Может быть, у вас какие-нибудь предпочтения есть? – Да я не знаю. А я перед этим куда-то ездил и сказал, что, может быть, гребешки. Они говорят: хорошо.

На следующий день приносят гребешки. Спрашивают: вам нравится? Я говорю да, нравится, а сам про себя думаю, какой-то необычный вкус. Ну, слава богу, что понравилось, а то мы столько кур зарезали... Они решили, что это куриные гребешки. У нас же народ простой, чтобы вы понимали, что там нет никаких особенностей. Простой народ – незамысловатый. Правда, теперь и они знают, что гребешки – это морепродукты на самом деле», – сказал Путин.