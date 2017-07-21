Петербурженку судили за взлом электронной почты

Красногвардейский районный суд приговорил к штрафу жительницу Петербурга за взлом электронного почтового ящика. За талант подбирать пароли ей придется заплатить 15 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба городского суда 21 июля, на заседании рассматривалось дело по 272-й статье Уголовного кодекса о неправомерном доступе к компьютерной информации. Осужденная знала логин от электронной почты потерпевшей, смогла подобрать пароль, после чего сменила его. Из-за этого владелица ящика пользоваться им не смогла. Преступница признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Санкция данной статьи УК предусматривает меры в виде штрафа до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Именно такой срок получил Владимир Аникеев, лидер хакерской группировки «Анонимный Интернационал», они же – «Шалтай-Болтай», которая публиковала переписку высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров.