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21.07.2017 17:40
Итоги недели: Кому нужна Малороссия?
Запрет на продажу алкоголя: Откуда у депутатов такие инициативы? Реакция Кнессета: Как отреагировал парламент Израиля на демонтаж памятников советским солдатам в Польше? Идея о Малороссии: Разумный план или провокация? Итоги информационной недели подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов.
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