Итоги недели: Кому нужна Малороссия?

21.07.2017 17:40

Запрет на продажу алкоголя: Откуда у депутатов такие инициативы? Реакция Кнессета: Как отреагировал парламент Израиля на демонтаж памятников советским солдатам в Польше? Идея о Малороссии: Разумный план или провокация? Итоги информационной недели подводит гендиректор АЖУРа, писатель Андрей Константинов.