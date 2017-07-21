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24.07.2017 10:00

В Петербурге в ТРЦ «РИО» заработал фирменный магазин Xiaomi

В Петербурге в ТРЦ «РИО» заработал фирменный магазин Xiaomi
spb.tehnomaks.ru

Шоу-рум Xiaomi открыла компания "Техномакс", которая уже несколько лет активно занимается продажами и сопровождением продукции Xiaomi на российском рынке.

Ключевая особенность нового магазина техники Xiaomi в Петербурге – широкий ассортимент продукции компании, включающий в себя более 500 наименований товаров этой марки.

Помимо актуальных смартфонов (всех моделей, цветов и конфигураций), а также защитных чехлов и стекол для них, здесь можно приобрести такие устройства, как ноутбуки и планшеты, квадрокоптеры и роботы-пылесосы, электросамокаты и гироскутеры, товары для «умного» дома и фитнеса и многое другое. Представленная техника локализована для российского рынка и на нее предоставляется полноценная годовая гарантия.

Важный нюанс – большая часть товара находится в наличии на складе в Петербурге. Это значит, что покупатели получат возможность знакомиться с продукцией Xiaomi вживую и приобретать качественную оригинальную технику без длительного ожидания, как при оформлении заказов через китайские интернет-магазины.

«Техномакс», сеть фирменных магазинов Xiaomi:
ТРЦ «РИО», ул. Фучика, 2
режим работы: пн–вс – с 10:00 до 22:00 тел. +7 (812) 380-5511
spb.tehnomaks.ru

Справка о компании:
Компания Xiaomi была основана в 2010 году Лэй Цзюнем, которого из-за любви к инновациям прозвали у себя на родине Стивом Джобсом из Поднебесной. В 2014 году Xiaomi получает почетное звание «Самый дорогой стартап в мире», с оценочной капитализацией в 46 млрд $. Сейчас Xiaomi широко известна как один из мировых лидеров по производству смартфонов и других инновационных устройств. Устройства компании Xiaomi получили необыкновенную популярность во всём мире благодаря сочетанию высокого качества продукции и привлекательной цены.

 


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