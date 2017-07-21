Из-за землетрясения в Турции российские туристы начали массово отказываться от путевок

Множество россиян, пожелавших поскорее вернуться домой или поменять планы на отпуск, звонили 21 июля на горячую линию Федерального агентства по туризму. Шквал обращений вызван новостью о землетрясении, которое произошло в Эгейском море у берегов Турции и Греции.

Как сообщает Ростуризм, разрушения в турецком городе Бодруме незначительные — кое-где треснул фундамент и штукатурка, на берегу было наводнение. При этом все отели целы, а пострадавших среди туристов нет. На греческом острове Кос пострадали 120 человек. Власти сообщают о двух погибших туристах из Норвегии.

В Ростуризме уточняют, что в случае досрочного прекращения отдыха какая-либо денежная компенсация не предусмотрена. В случае отказа от тура деньги будут возвращены с учетом издержек.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,7 балла произошло утром 21 июля. Эпицентр находился в 10 км от турецкого города Бодрума.