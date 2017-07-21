"Црвена Звезда" пожелала "Зениту" выиграть чемпионат России на новом стадионе

Самый титулованный клуб Сербии 21 июля обратился к сине-бело-голубым на своем официальном сайте. «Црвена Звезда» поздравила «Зенит» с переездом на новый стадион и пожелала завоевать золотые медали.

В заявлении говорится, что «Зенит» и «Црвену Звезду» связывает многолетняя дружба и успешное сотрудничество, а новая арена, на которой сине-бело-голубые откроют ближайший сезон, стала самой посещаемой во время Кубка конфедераций в России, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

«Зенит» начнет сезон на новой, современной и технологичной домашней арене. Мы хотели бы поздравить наших друзей с этим историческим событием и пожелать выиграть золотые медали в новом сезоне!» — говорится в заявлении.

«Зенит» в ответ поблагодарил «Црвену Звезду» и пожелал сербскому клубу вернуться на первое место в национальном чемпионате

22 февраля 2017-го в Белграде было подписано соглашение о сотрудничестве двух клубов в спортивной и организационной сферах.

Завтра, 22 июля, "Зенит" на новой арене сыграет первый домашний матч чемпионата РФ по футболу – 2017/18, соперником петербургского клуба станет казанский "Рубин". Начало встречи в 17.30.