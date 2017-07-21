В Петербурге судили сообщницу УФМС за подделку 14,5 тысяч документов для мигрантов

Женщина находилась в сговоре с руководителями УФМС России по Адмиралтейскому району Петербурга и готовила для мигрантов поддельные документы. В колонию ее не отправили.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Ленинский районный суд 21 июля огласил приговор Гаяне Петросян. Ее признали виновной в организации незаконной миграции.

Суд установил, что Петросян, находясь в сговоре с лицами из числа руководства районного УФМС, готовила поддельные «уведомления» для последующего внесения иностранцев в базу данных. В офисе компании ООО «ЭВ энд Пипл» у мигрантов принимали паспорта, а вместе с ними и деньги в качестве оплаты – от 300 до 500 тысяч рублей.

Саму процедуру подделки «уведомлений» Петросян реализовала благодаря оттискам печатей разных организаций, которе якобы становились принимающей стороной. Вместе с сообщниками женщине удалось подделать более 14,5 тысяч уведомлений.

Суд приговорил Петросян к году лишения свободы. Вместе с тем, женщине зачли время содержания под стражей. Так что, на момент оглашения приговора срок оказался уже отбытым.