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27.07.2017 11:45

В Петербурге заработал фирменный магазин Xiaomi

Шоу-рум Xiaomi в ТРЦ «РИО» (ул. Фучика, 2) открыла компания "Техномакс", которая уже несколько лет активно занимается продажами и сопровождением продукции Xiaomi на российском рынке.
В Петербурге заработал фирменный магазин Xiaomi
"Техномакс"

Устройства компании Xiaomi получили необыкновенную популярность во всём мире благодаря сочетанию двух казалось бы несовместимых свойств – высочайшего качества продукции и чрезвычайно низкой цены.

Однако до недавнего времени в Петербурге технику этого бренда можно было приобрести либо в китайских интернет-магазинах, рискуя гарантией и опасаясь подделок, либо у отечественных ритейлеров – с их скудным выбором и завышенными ценами.

"Техномакс"
"Техномакс"

Ключевая особенность нового магазина техники Xiaomi в Петербурге – огромный ассортимент продукции компании, включающий в себя более 500 наименований товаров этой марки в наличии!

Помимо актуальных смартфонов (всех моделей, цветов и конфигураций), а также защитных чехлов и стекол для них, здесь можно вживую «пощупать» и приобрести такие устройства, как ноутбуки и планшеты, квадрокоптеры и роботы-пылесосы, электросамокаты и гироскутеры, товары для «умного» дома и фитнеса и многое другое.

При покупке устройства Xiaomi в «Техномаксе» вы получаете не только надежную годовую гарантию с опцией продления до двух лет, но и возможность вернуть товар в течение 14 дней после покупки без объяснения причин. Впрочем, желание воспользоваться этим правом возникает у покупателей крайне редко.

"Техномакс"
"Техномакс"

Также в «Техномаксе» покупателя приятно удивят справедливые цены на продукцию Xiaomi. Кроме того, в счет оплаты новых устройств здесь принимают старые модели этой марки по схеме trade-in.

Заветная мечта типичного пользователя смартфона — возможность пользоваться устройством, не опасаясь его разбить или утопить. А как это сделать без потерь для кошелька, знают в «Техномаксе». В первый месяц работы нового магазина (до 17 августа 2017г. включительно) каждый покупатель смартфона сможет получить в подарок годовую защиту от негарантийных повреждений на приобретенное устройство либо дополнительную годовую гарантию к основной годовой (суммарно два года гарантии).

Согласитесь, это существенный козырь к тому, чтобы прямо сейчас совершить давно запланированную покупку новенького смартфона Xiaomi!

"Техномакс"
"Техномакс"

«Техномакс», сеть фирменных магазинов Xiaomi:
ТРЦ «РИО», ул. Фучика, 2
режим работы: пн–вс – с 10:00 до 22:00
тел. +7 (812) 380-5511
spb.tehnomaks.ru

Компания Xiaomi была основана в 2010 году Лэй Цзюнем, которого из-за любви к инновациям прозвали у себя на родине Стивом Джобсом из Поднебесной. В 2014 году Xiaomi получает почетное звание «Самый дорогой стартап в мире», с оценочной капитализацией в 46 млрд $. Сейчас Xiaomi широко известна как один из мировых лидеров по производству смартфонов и других инновационных устройств.

СМИ2
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