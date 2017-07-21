Путина попросили ускорить реставрацию Мариинского театра

Юная балерина из Петербурга во время встречи Владимира Путина с одаренными детьми центра «Сириус» в Сочи 21 июля попросила президента ускорить начало реконструкции основной сцены Мариинского театра.

По словам президента, он не слышал о том, чтобы были какие-то сложности в этом проекте. «Я спрошу об этом у Гергиева. Я знаю, что сейчас он ищет жилье для артистов, и мы сейчас этим занимаемся», – сообщил глава государства.

Он также отметил, что остался доволен строительством второй сцены Мариинского театра: «Это теперь один из лучших театров мира».

Старую сцену Мариинского театра закроют на реконструкцию не раньше конца 2018 года. Об этом «Фонтанке» в кулуарах Петербургского международного экономического форума в июне сообщил худрук Мариинки Валерий Гергиев.

"Мы не стремимся как можно скорее войти в проект, который не приобрёл окончательной ясности, – объяснил он. – Да и, честно говоря, не в таком состоянии сегодня театр. Мы всячески стараемся поддерживать его техническую мощь на том уровне, который позволяет играть ещё 2 – 3 года спектакли".