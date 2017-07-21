У Финляндского вокзала петербурженка разбилась насмерть

Пенсионерка погибла днем после падения из окна жилого дома в Калининском районе Петербурга днем 21 июля. Тело обнаружили в переулке возле Финляндского вокзала.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МВД РФ, инцидент произошел у седьмого дома по Финскому переулку. Женщине было 60 лет. Как именно она сорвалась с высоты четвертого этажа, пока неизвестно.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.