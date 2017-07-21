Преподаватель Военно-морской академии осужден за взятки телефонами и кроссовками

В Петербурге вынесен приговор преподавателю Военно-морской академии за получение взяток. Мерилом успеваемости для Павла Петрова являлись качественные телефоны и кроссовки.

Как сообщает 21 июля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, капитан 2-го ранга запаса Петров в 2015 – 2017 годах работал доцентом кафедры физподготовки Военно-морской академии.

«За принятие зачетов и экзаменов он получил от курсантов два iPhone общей стоимостью 53 тысячи рублей, компьютер за 37 тысяч, видеорегистратор за 7 тысяч, кроссовки за 3,5 тысячи рублей», – уточнили в пресс-службе.

Дело Петрова рассматривал 224-й гарнизонный военный суд. На приговор в виде штрафа 350 тысяч рублей повлияли чистосердечное раскаяние и помощь следствию. Полученное от курсантов доцент возместил денежным эквивалентом.