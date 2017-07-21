Путин рассказал детям о своих уличных университетах Ленинграда

На встрече с детьми из центра одаренных детей «Сириус» в Сочи 21 июля Владимир Путин рассказал о самых ярких воспоминаниях детства. Вопрос о них президенту страны задал 10-летний фигурист из Москвы.

«Значительную часть времени я рос на улице. С мальчишками твоего возраста мы там "функционировали". Это свои университеты и своя школа. Самое мое яркое воспоминание — о моем некорректном поведении и резком отпоре того человека, в отношении которого оно было. Это было неоднократно. Но это научило меня вежливости», – рассказал президент.

Он добавил, что "улицы Ленинграда и полубеспризорничество" он оставил , когда начал заниматься спортом.

«Я помню, как на одном соревновании я уже почти не мог дышать, отдал все и выиграл минимальным преимуществом. От того, что я смог выложиться, осталось очень большое впечатление. Это важно, когда умеешь идти до конца для достижения своей цели», – рассказал Путин.

Отметим, что на встрече с президентом участвуют более 800 юных участников июльской смены «Сириуса» из 66 регионов России. Отвечая на их вопросы ранее, президент рассказал о том, какой псевдоним носил во время службы в КГБ, и рассказал о своих планах на 2018 год.