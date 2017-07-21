Введен в эксплуатацию корпус № 20 квартала «YouПитер»

Получена разрешительная документация на ввод первого завершенного дома в составе проекта «YouПитер».

Строительство корпуса № 20 началось весной 2015 года, весной этого года все основные работы были завершены, и специалисты приступили к внутренней отделке дома. Введено в эксплуатацию 266 квартир, общая площадь которых составляет 10 860,9 кв. метров – все они будут передаваться дольщикам с полной чистовой отделкой. Высота потолков составляет 3 метра.

В местах общего пользования установлены бесшумные скоростные лифты, а холлы на первых этажах украсит дизайнерская роспись с панорамами любимого города. На первых трех этажах дома расположен детский сад, который сможет принять 140 малышей. Придомовая территория оборудована игровыми площадками, предусмотрен спуск в подземный паркинг.

На данный момент в корпусе № 20 реализовано почти 100 % квартир (265 шт.), однако есть доступные предложения в строящихся корпусах «YouПитера». Сдача последнего дома в рамках проекта запланировала на 2 квартал 2019 года, цены стартуют от 2,02 млн. рублей, объект аккредитован всеми ведущими банками. Во дворе уже построена школа, а в следующем году в доме № 19 появится двухэтажный фитнес-клуб с бассейном.

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